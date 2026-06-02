Jovo Lukić na cijeni: Rumunski klub odbio dva miliona evra za napadača "zmajeva"

Univerzitatea Kluž dobila je konkretnu ponudu od dva miliona evra za najboljeg strijelca Jovu Lukića, ali je predsjednik kluba Radu Konstantea odmah odbio transfer.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jovo Lukić (27) je briljirao u netom završenoj sezoni u kojoj je proglašen za najboljeg igrača Superlige Rumunije i najbolji strijelac sa 18 golova.

Ukupno je imao 39 nastupa u svim takmičenjima za Univerzitateu Kluž ove sezone i postigao 20 golova uz tri asistencije.

Nekadašnji centarfor banjalučkog Borca je na Transfermarktu procijenjen na 1,5 miliona evra.

"Razgovarali smo o cijeni od dva miliona evra za Lukića. Automatski smo odbili", rekao je Radu Konstantea u intervjuu za TV Kluž, a prenijeli rumunski mediji.

Konstantea je naglasio da klub ima stabilan budžet i da ne mora prodavati ključne igrače kako bi se pripremio za evropske kvalifikacije.

"Jasno je da sa stanovišta budžeta nismo obavezni nikoga prodati. To je naš cilj, tako da barem tokom evropskih kvalifikacija nijedan igrač ne ode. Osim ako se ne pojavi neka izuzetno dobra ponuda".

Predsjednik rumunskog vicešampiona posebno je ponosan što je klub prvi put u svojoj istoriji imao najboljeg strijelca i najboljeg asistenta Superlige u istoj sezoni.

"Tu su igrači poput Lukića, (Isufa) Makalua… Dosad nikada nismo iznjedrili najboljeg strijelca i najboljeg asistenta u ligi. Lukić takođe ima poziv za Svjetsko prvenstvo, mislim da je to prvi put da naš igrač učestvuje na Mundijalu", dodao je Konstantea.

Lukić je ljetos stigao u klub kao slobodan agent iz Univerzitatea Krajove, a nedavno je produžio ugovor na još tri godine - do ljeta 2029.

"Makalu se osjeća veoma dobro, zimus smo produžili ugovor za još dvije sezone. Jovo Lukić je imao još jednu godinu ugovora, pa smo produžili za još tri sezone", potvrdio je on.

Klub se nada da Lukić neće otići ovog ljeta, ali su spremni razmotriti samo „izuzetno dobre“ ponude, a istovremeno računaju i na dodatni prihod od njegovog učešća na Svjetskom prvenstvu sa Bosnom i Hercegovinom, što je oko 260.000 evra do kraj grupne faze takmičenja.

Interesovanje za Lukića već postoji u Rumuniji. Novi trener Rapida iz Bukurešta, Daniel Panku, otvoreno je rekao da bi volio dovesti napadača "zmajeva".

Kada su ga pitali kojeg bi igrača Superlige Rumunije volio imati u svom timu, kao iz topa je odgovorio: "Lukić iz Univerzitatee Kluž".

