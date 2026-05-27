Jovo Lukić igrač sezone u Rumuniji!

Dragan Šutvić
Iza Lukića je sjajna sezona, u kojoj je postigao 18 golova u prvenstvu.

Jovo Lukić igrač sezone u Rumuniji Izvor: Profimedia/Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutters

Jovo Lukić je igrač sezone u rumunskom šampionatu!

Iako njegova Univerzitatea iz Kluža nije uspjela da podigne trofej, bivši napadač Sloge iz Doboja, Krupe i Borca je obilježio takmičarsku godinu u Superligi odigravši sezonu karijere. Na 32 utakmice (25 u "regularnom" dijelu sezone i sedam u doigravanju) Lukić je postigao čak 18 golova, a ovom učinku je dodao i 2 asistencije.

Zanimljivo je da je Lukić prije dolaska u sadašnji klub branio boje upravo novog šampiona, Univerzitatee iz Krajove. Spekuliše se da bi to za sada mogli da mu ostanu jedini klubovi za koje je igrao u ovoj zemlji jer je već pomenutim sjajnim partijama privukao pažnju na sebe.

Tako se najglasnije priča o selidbi u Istanbul i zaduživanju opreme Bešiktaša...

(mondo.ba, D. Šutvić)

