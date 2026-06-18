Partizan prodaje Sterlina Brauna Žalgirisu: Pregovara se oko samo jednog detalja

Košarkaški klub Partizan prodaće Sterlinga Brauna ekipi Žalgirisa.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan će očigledno doživjeti velike promjene između dvije sezone, pošto se za već nekoliko košarkaša pominju naredne destinacije u karijeri. Jedan od igrača koji će promijeniti sredinu je i američki bek Sterling Braun, za čije je usluge zainteresovan Žalgiris, velikan litvanske košarke.

Navodno, Partizan i Žalgiris su trenutno sigurni da će do transfera doći, a jedina stvar oko koje se pregovara je visina obeštećenja za košarkaša crno-bijelih. Kada se srpski i litvanski tim dogovore oko količine novca koja treba da bude plaćena za Braunove usluge, Amerikanac će se preseliti u Litvaniju i tamo nastaviti karijeru.

Biće to treći evropski klub u karijeri amerikog košarkaša, koji je svojevremeno imao i neke zapažene partije u NBA ligi. Davne 2017. godine Braun je na NBA draftu izabran kao 46. pik, ali nikada nije zaigrao za Filadelfiju koja ga je birala. Poslat je u Milvoki, a zatim je nastupao za Hjuston, Dalas i LA Lejkerse, uz dva tima u Razvojnoj ligi. Prvi evropski klub bila mu je Alba iz Berlina, a zatim je dvije godine igrao za Partizan.

Tokom prve sezone u Beogradu za Partizan je odigrao 34 meča u Evroligi, a prosječno je bilježio 12,4 poena, tri skoka i 2,1 asistenciju po utakmici. Tokom druge sezone u dresu Partizana na mečevima Evrolige prosječno je biljžio 13,7 poena, 2,8 skoka i 2,3 asistencije po meču.

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