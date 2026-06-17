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Bivši centar Efesa se dogovorio sa Partizanom: Čeka se samo ozvaničenje

Bivši centar Efesa se dogovorio sa Partizanom: Čeka se samo ozvaničenje

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Prošle sezone imao je nekoliko zapaženih partija u Evroligi, a šut mu je bio pouzdano oružje.

Derek Vilis dolazi u KK Partizan Izvor: MARTIN ALEX / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaš Pariza Derek Vilis blizu je dogovora sa Partizanom. Informacija koja je proteklih dana bila glasina, sada dobija na težini, pošto "Basketnjuz" tvrdi da su još ostali da se utanače detalji ugovora.

On će u Humskoj najvjerovatnije biti zamjena za Dilana Osetkovskog koji bi trebalo da se vrati u Španiju i zaduži dres Valensije.

Krilni centar ima iza sebe solidnu sezonu u Evroligi gdje je prosječno bilježio 5,8 poena, 3,9 skokova i 1,2 asistencije, dok je za dva poena šutirao 55%, a za tri poena 37%, što ga je učinilo atraktivnom opcijom na tržištu.

Izvor: ©Manuel Blondeau/AOP.Press / imago sportfotodienst / Profimedia

Vilis je imao bolje brojke u francuskom prvenstvu, prosječno bilježeći 7,6 poena, 4,8 skokova, 1,2 asistencije i 0,8 ukradenih lopti za manje od 19 minuta po utakmici, uz impresivnih 65% šuta za dva poena i 43% za tri poena.

Ko je Derek Vilis?

Derek Vilis je američki košarkaš rođen 21. juna 1995. u Luisvilu, Kentaki. Igra na poziciji krilnog centra, visok je 193 cm i tokom karijere je igrao u Španiji, Njemačkoj, Italiji, Turskoj i SAD.

U Evroligi je igrao još za Efes, nosioje  dresove Venecije, Badalone, Brindizija, Ulma, Gotingema, dok je na startu seniorske karijere igrao za razvojni tim Denver Nagetsa.

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Tagovi

Derek Vilis košarka KK Partizan

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