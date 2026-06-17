Crvena zvezda i Partizan dobili su ponudu da postanu franšize Evrolige i već sada se zna i koliko bi od toga mogli da zarade.
Crvena zvezda i Partizan su na putu da postanu franšize Evrolige. Dobili su ponudu od čelnika elitnog takmičenja i to bi moglo da ih košta između 50 i 90 miliona evra. Dok se čeka njihova odluka poznato je i koliko bi novca od toga mogli da zarade.
Očekuje se veliki porast u zaradi i od toga bi mogli da profitiraju dosta, zarada bi mogla da bude veća od 30 miliona evra.
Koliko će Zvezda i Partizan zaraditi od nove Evrolige: Isplivale cifre, milioni su u pitanju
"Evroliga očekuje da će zaraditi preko 400 miliona evra od troškova franšiza u prvoj fazi. To bi osnivačima franšiznih timova donijelo više od 30 miliona evra. Kada tim postane franšiza imaće ista prava i obaveze kao i 13 dioničara", poručio je urednik "Jurohupsa" Aris Barkas.
Zašto Evroliga to radi baš sad?
Koliko će Zvezda i Partizan zaraditi od nove Evrolige: Isplivale cifre, milioni su u pitanju
Postavlja se i zanimljivo pitanje zbog čega Evroliga baš ovo radi u ovom trenutku. Prebacuje klubove na franšize, povećava zaradu? odgovor je prilično jasan, zbog NBA Evrope.
Najavljen je dolazak NBA lige u Evropu u oktobru 2027. godine. Ovo može da se protumači na dva načina. Ili kao "osiguranje" da NBA liga mora da sarađuje i sa Evroligom na stvaranju novog takmičenja ili da pokažu da su jači i da mogu da vode i svoje takmičenje i pored NBA Evrope.
EuroLeague expects to cash in over €400M in cash from franchise fees in the first phase, which will give each of the founding franchise teams more than €30M.— Aris Barkas (@arbarkas)June 17, 2026
Once a team becomes a franchise they will obtain the same rights and obligations as the first 13 shareholders.https://t.co/QqpS5KTC2e