Crvena zvezda i Partizan dobili su ponudu da postanu franšize Evrolige i već sada se zna i koliko bi od toga mogli da zarade.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda i Partizan su na putu da postanu franšize Evrolige. Dobili su ponudu od čelnika elitnog takmičenja i to bi moglo da ih košta između 50 i 90 miliona evra. Dok se čeka njihova odluka poznato je i koliko bi novca od toga mogli da zarade.

Očekuje se veliki porast u zaradi i od toga bi mogli da profitiraju dosta, zarada bi mogla da bude veća od 30 miliona evra.

Vidi opis Koliko će Zvezda i Partizan zaraditi od nove Evrolige: Isplivale cifre, milioni su u pitanju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 21 21 / 21 AD

"Evroliga očekuje da će zaraditi preko 400 miliona evra od troškova franšiza u prvoj fazi. To bi osnivačima franšiznih timova donijelo više od 30 miliona evra. Kada tim postane franšiza imaće ista prava i obaveze kao i 13 dioničara", poručio je urednik "Jurohupsa" Aris Barkas.

Zašto Evroliga to radi baš sad?

Postavlja se i zanimljivo pitanje zbog čega Evroliga baš ovo radi u ovom trenutku. Prebacuje klubove na franšize, povećava zaradu? odgovor je prilično jasan, zbog NBA Evrope.

Najavljen je dolazak NBA lige u Evropu u oktobru 2027. godine. Ovo može da se protumači na dva načina. Ili kao "osiguranje" da NBA liga mora da sarađuje i sa Evroligom na stvaranju novog takmičenja ili da pokažu da su jači i da mogu da vode i svoje takmičenje i pored NBA Evrope.