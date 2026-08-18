Legendarni Aleksandar Đorđević se oglasio povodom ulaska takođe legendarnog Majka D’Antonija u Kuću slavnih.

Izvor: Adria Puig / AFP / Profimedia

Bivši košarkaš, a sada trener turskog Bahčešehira Aleksandar Đorđević oglasio se povodom ulaska Majka D'Antonija u Kuću slavnih. Nekadašnji igrač Partizana jednostavno je morao da reaguje poslije riječi poštovanja koje su stigle iz Springfilda.

Majk D'Antonio je na prijemu u Kuću slavnih spomenuo i ime Aleksandra Đorđevića. U moru imena velikana, našao se i rođeni Beograđanin. Prije odlaska u NBA ligu D'Antonio je košarkaški put gradio u Italiji, najprije kao igrač, a onda i kao trener. Najveći oslonac bio mu je, upravo, legendarni Sale.

"Milano i moji saigrači mi znače sve. Zahvalan sam što su večeras ovdje sa mnom moji saigrači Voli Voker, Džo Bari Kerol i Ras Čejni. Olimpiji Milano i navijačima, hvala vam na ljubavi i prijateljstvu. U Milanu sam počeo da eksperimentišem sa nižom postavom i bržim stilom igre, koji je omogućavao da se odbrana raširi i da se kreira više šuteva za tri poena. Saša Đorđević i Antonio Dejvis bili su veoma važan dio te evolucije", rekao je u obraćanju tokom prijema u Kuću slavnih.

Đorđević nije ostao nem na krupne riječi kolege, pa je na Tviteru riješio da se zahvali.

Vidi opis U Kući slavnih držao predavanje o Saši Đorđeviću: Evo kako se "Nacionale" zahvalio legendi za sve Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Vječno ću biti zahvalan jednom od najboljih trenera koje sam imao, a definitivno najboljoj osobi koju sam upoznao tokom svoje profesionalne igračke karijere! Velika mi je čast što si me pomenuo u svom govoru prilikom ulaska u Kuću slavnih, Majk", napisao je trener Bahčešehira.

Ko je Majk D'Antonio?

Možda najzanimljivije vezano za legendarnog trenera jeste da nikad nije postao šampion NBA lige ili osvajač Evrolige kao trener, pa i pored toga ostavio je neizbrisiv trag, vrijedan ulaska u Kuću slavnih. Ipak, tokom igračke karijere imao je više uspjeha, dva puta je bio šampion elitnog takmičenja sa Milanom, najprije 1987, a onda ponovo 1988. Bio je i pet puta šampion italijanske lige i dvostruki osvajač tamošnjeg Kupa.

U sezoni 2004/2005. bio je trener sezone u NBA ligi, pošto je Finiks zahvaljujući njemu ostvario čak 33 pobjede više u odnosu na prethodnu sezonu. Bio je trener i drugih poznatih klubova, vodio je Njujork, potom Lejkerse i Hjuston, dok je u Bruklinu, Denveru i Portlandu zauzimao mjesto pomoćnog trenera.

U moru poznatih američkih klubova koje je vodio, Majk se u međuvremenu vratio i u Evropu. U sezoni 2001/02 preuzeo je Beneton Trevizo, sa kojim je u domaćem šampionatu stigao do titule, a imao je i skor 28-8. Sa istim timom uspio je da stigne i na završni turnir Evrolige, ali ne i da je osvoji.

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(MONDO)