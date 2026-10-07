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Tomović napravio "zvijer" od Pokuševskog: Lokomotiva srušila FMP u Železniku

Tomović napravio "zvijer" od Pokuševskog: Lokomotiva srušila FMP u Železniku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski imao je dabl-dabl u pobjedi protiv FMP-a u Winline Basket kupu.

Pokuševski dabl-dabl za Lokomotivu protiv FMP-a Izvor: MN PRESS

Košarkaši FMP-a nisu uspjeli da uhvate "zalet" poslije senzacionalne pobjede protiv Crvene zvezde u ABA ligi, pošto su poraženi od ekipe Lokomotive Kubanj sa 90:76, u Winline Basket kupu. Fenomenalnu partiju odigrao je nekadašnji igrač Partizana Aleksej Pokuševski koji je imao dabl-dabl učinak.

Tim koji sa klupe predvodi srpski trener i nekadašnji pomoćnik u Zvezdi Tomislav Tomović imao je prednost tokom čitavog meča i na kraju ubjedljivo slavio. Na poluvremenu je ruski tim imao +10, u trećem periodu je prednost porasla do +16, da bi se u posljednjem kvartalu nakratko zakuvalo.

Izvor: Mikhail Sinitsyn / Zuma Press / Profimedia

Izabranici Saše Nikitovića su napravili seriju, stigli na posjed zaostatka, ali je uslijedio žestok odgovor gostiju. Ubrzo su vratili dvocifrenu prednost i na kraju ubjedljivo slavili.

Ponovo je nekadašnji košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski bio među najboljima, postigao je 17 poena uz 13 skokova, dok je jedino Trevelin imao bolji poenterski učinak - 29 poena. Kod FMP-a je prednjačio Kovačević sa 25 poena, dok je Raš dodao 12.

U "Winline Basket kupu" pored Lokomotive igraju još ruski klubovi Zenit, Parma, Uniks iz CSKA, dok je Igokea predstavnik BiH.

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Tagovi

Aleksej Pokuševski FMP Lokomotiva Kubanj

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