Tomović napravio "zvijer" od Pokuševskog: Lokomotiva srušila FMP u Železniku

Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski imao je dabl-dabl u pobjedi protiv FMP-a u Winline Basket kupu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši FMP-a nisu uspjeli da uhvate "zalet" poslije senzacionalne pobjede protiv Crvene zvezde u ABA ligi, pošto su poraženi od ekipe Lokomotive Kubanj sa 90:76, u Winline Basket kupu. Fenomenalnu partiju odigrao je nekadašnji igrač Partizana Aleksej Pokuševski koji je imao dabl-dabl učinak.

Tim koji sa klupe predvodi srpski trener i nekadašnji pomoćnik u Zvezdi Tomislav Tomović imao je prednost tokom čitavog meča i na kraju ubjedljivo slavio. Na poluvremenu je ruski tim imao +10, u trećem periodu je prednost porasla do +16, da bi se u posljednjem kvartalu nakratko zakuvalo.

Izvor: Mikhail Sinitsyn / Zuma Press / Profimedia

Izabranici Saše Nikitovića su napravili seriju, stigli na posjed zaostatka, ali je uslijedio žestok odgovor gostiju. Ubrzo su vratili dvocifrenu prednost i na kraju ubjedljivo slavili.

Ponovo je nekadašnji košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski bio među najboljima, postigao je 17 poena uz 13 skokova, dok je jedino Trevelin imao bolji poenterski učinak - 29 poena. Kod FMP-a je prednjačio Kovačević sa 25 poena, dok je Raš dodao 12.

U "Winline Basket kupu" pored Lokomotive igraju još ruski klubovi Zenit, Parma, Uniks iz CSKA, dok je Igokea predstavnik BiH.