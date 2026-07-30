Pokuševski pred velikim transferom: Barselona vidi Srbina kao rješenje za probleme

Bivši košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski mogao bi da postane igrač Barselone

Izvor: MN PRESS

Rekonstrukcija evropskih klubova je u toku, a problemima ne odolijeva ni Barselona. Možda postoji rješenje za tim koji će voditi Aleksandar Sekulić, pošto se provlači ideja da bi Aleksej Pokuševski, bivši košarkaš Partizana, mogao da obuče dres slavnog španskog tima.

Barselona nije produžila saradnju sa Vilijem Ernangomezom, pa čelnici katalonskog kluba razmatraju druge opcije. Na listi zanimljivih imena koja bi mogla da se nađu u klubu je i Aleksej Pokuševski. Barselona je imala ideju da redove pojača dolaskom Mozesa Rajta, ali kako se saradnja nije obistinila, španska ekipa mora da reaguje i pronađe zamjenu.

Međutim, Pokuševski nije jedina opcija za Barselonu. U ovom klubu interesuju se za još igrača na istoj poziciji, pa su na listi želja i Kristijan Koloko, Vlad Goldin, Oliver Sar, Skal Labisije i Norčad Omijer.

Jasno je da Pokuševski nije ni izbliza ostvario potencijal koji ima kada je u pitanju dres Partizana, ali možda bi u novoj sredini mogao da dobije zahvalnu minutažu. Konkretno, u Evroligi je minule sezone bilježio 3,7 poena i 2,1 skok za 12,1 minut na terenu, a odigrao je 27 mečeva.

Momak rođen u Beogradu karijeru je gradio i u NBA ligi, pa je nosio dres Oklahome i Šarlota tokom četiri sezone u najjačem takmičenju na svijetu.