"Nije se završilo kako sam sanjao": Aleksej Pokuševski se oprostio od Partizana

Aleksej Pokuševski se oprostio od Partizana.

Izvor: MN PRESS

Aleksej Pokuševski se upravo oprostio od Partizana. Krilni košarkaš koji je došao među crno-bijele kao veliko pojačanje direktno iz NBA lige 2024. godine osvojio je sa Partizanom dvije titule, jednu u ABA ligi i jednu u Košarkaškoj ligi Srbije i sada napušta Beograd.

Partizan nije odlučio da aktivira opciju po kojoj je mogao da ga zadrži još godinu dana i sada je nekadašnji košarkaš Olimpijakosa, Oklahome i Šarlota slobodan u izboru nove sredine. U emotivnoj poruci priznao je da nije sve bilo onako kako je želio u Beogradu.

"Grobari hvala na ogromnoj podršci, nije se sve završilo onako kako sam sanjao. Htio sam više i ka tome radio jako, ali ostajem vjeran navijač ove svetinje od koje niko i ništa neće biti veće! Drago mi je što sam mogao da ostavim neki trag i svoje snove ostvarim. Do sljedećeg viđenja", napisao je on.

"Aleksej Pokuševski će karijeru nastaviti u drugom klubu. U okviru predviđenog roka klub je donio odluku da ne aktivira dodatnu godinu ugovora, pa je doskorašnji zamjenik kapitena na taj način postao slobodan u izboru nove sredine. Poku, tvoj Partizan ti želi mnogo sreće i uspjeha u nastavku karijere!", napisao je KK Partizan u svom obraćanju.

Pokuševski u Partizanu

Kao veliki navijač Partizana potpisao je ugovor sa klubom na startu sezone 2024/25 kada je završio sa NBA ligom poslije rastanka sa Šarlotom. U prvoj sezoni je u Evroligi prosječno imao 3,9 poena, 2,2 skoka i 1 blokadu po meču u Evroligi, a 7 poena, 3,1 skok i 0,6 blokada u ABA ligi. U drugoj sezoni je u Evroligi imao 3,7 poena i 2,1 skok u Evroligi, a 7,5 poena i 2,7 skokova po meču u ABA ligi.

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