Kapiten Vanja Marinković produžio je ugovor sa crno-bijelima.
Kapiten KK Partizan Vanja Marinković potpisao je novi ugovor! Srpski bek je prošle sezone doživio tešku povredu Ahilove tetive i njegov oporavak traje već mjesecima, ali je produžetak saradnje sa crno-bijelima je najava boljih vremena za najmlađeg kapitena u istoriji kluba iz Humske.
Reprezentativac Srbije se vratio u Beograd na nagovor Željka Obradovića prije dvije sezone i očekuje se da ostane do 2028. godine.
"Vanja ostaje i na teren će se vratiti u crno-bijelom dresu sa brojem devet! Istorijski preokret 23. januara u kojem je kao kapiten predvodio crno-bijele do pobjede nakon -27 protiv Hapoela, Vanja Marinković je završio sa teškom povredom poslije koje je i operisao Ahilovu tetivu!
Sada, kad je na putu oporavka, reprezentativac Srbije i najmlađi kapiten u istoriji Partizana je sa svojim klubom potpisao novi ugovor koji može trajati do ljeta 2028. godine", stoji u zvaničnoj objavi Partizana.
Vanja ostaje i na teren će se vratiti u crno-belom dresu sa brojem devet!✊— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)July 21, 2026
Istorijski preokret 23. januara u kojem je kao kapiten predvodio crno-bele do pobede nakon -27 protiv Hapoela, Vanja Marinković je završio sa teškom povredom posle koje je i operisao ahilovu tetivu!…pic.twitter.com/haNO3ZUwKE
KK Partizan je za sada ozvaničio samo jedno pojačanje, u pitanju je Kevarijus Hejs, dok se u narednim danima očekuju novi potpisi. Prethodno je produžetak saradnje dogovorio Tonje Džekiri, dok je na drugim pozicijama za sada dosta nepoznanica.
Kada se vraća na teren?
Kapiten Partizana Vanja Marinković produžio ugovor do 2028. godine
Oporavak ide i bolje nego što je očekivano, a sam igrač prognozira da će ponovo kročiti na teren za otprilike tri mjeseca.
"Dobro je, za ovaj period čak i neočekivano odlično. Prošlo je pet i nešto mjeseci, a neki optimalni period povratka na parket bio bi za tri, tri i po mjeseca, ako sve bude kako treba. Napreduje bolje nego što se očekivalo, nadam se da će tako da se nastavi", rekao je kapiten Partizana u nedavnom intrevjuu za "Kole Point".
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(MONDO)