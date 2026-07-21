Kapiten Partizana Vanja Marinković produžio ugovor do 2028. godine

Kapiten Vanja Marinković produžio je ugovor sa crno-bijelima.

Izvor: MN PRESS

Kapiten KK Partizan Vanja Marinković potpisao je novi ugovor! Srpski bek je prošle sezone doživio tešku povredu Ahilove tetive i njegov oporavak traje već mjesecima, ali je produžetak saradnje sa crno-bijelima je najava boljih vremena za najmlađeg kapitena u istoriji kluba iz Humske.

Reprezentativac Srbije se vratio u Beograd na nagovor Željka Obradovića prije dvije sezone i očekuje se da ostane do 2028. godine.

"Vanja ostaje i na teren će se vratiti u crno-bijelom dresu sa brojem devet! Istorijski preokret 23. januara u kojem je kao kapiten predvodio crno-bijele do pobjede nakon -27 protiv Hapoela, Vanja Marinković je završio sa teškom povredom poslije koje je i operisao Ahilovu tetivu!

Sada, kad je na putu oporavka, reprezentativac Srbije i najmlađi kapiten u istoriji Partizana je sa svojim klubom potpisao novi ugovor koji može trajati do ljeta 2028. godine", stoji u zvaničnoj objavi Partizana.

Vanja ostaje i na teren će se vratiti u crno-belom dresu sa brojem devet!✊



Istorijski preokret 23. januara u kojem je kao kapiten predvodio crno-bele do pobede nakon -27 protiv Hapoela, Vanja Marinković je završio sa teškom povredom posle koje je i operisao ahilovu tetivu!…pic.twitter.com/haNO3ZUwKE — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)July 21, 2026

KK Partizan je za sada ozvaničio samo jedno pojačanje, u pitanju je Kevarijus Hejs, dok se u narednim danima očekuju novi potpisi. Prethodno je produžetak saradnje dogovorio Tonje Džekiri, dok je na drugim pozicijama za sada dosta nepoznanica.

Kada se vraća na teren?

Oporavak ide i bolje nego što je očekivano, a sam igrač prognozira da će ponovo kročiti na teren za otprilike tri mjeseca.

"Dobro je, za ovaj period čak i neočekivano odlično. Prošlo je pet i nešto mjeseci, a neki optimalni period povratka na parket bio bi za tri, tri i po mjeseca, ako sve bude kako treba. Napreduje bolje nego što se očekivalo, nadam se da će tako da se nastavi", rekao je kapiten Partizana u nedavnom intrevjuu za "Kole Point".

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Pogledajte 00:13 FMP pobedio Partizan u Nišu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)