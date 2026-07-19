Partizan je konačno krenuo da dovodi pojačanja i sada ne smije da ponovi greške poput Šejka Miltona i Džabarija Parkera.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES /MN Press/MONDO/Matija Popović

Dok je Crvena zvezda praktično završila sa sklapanjem svog tima za narednu sezonu, Partizan je tek na pola posla. Otišli su oni na koje se nije računalo, a sada se konačno počelo i sa pojačanjima.

Kevarijus Hejs o kome se mjesecima govorilo ozvaničen je kao prvo pojačanje i uz Žofrija Lovernja i Tonjea Džekirija ojačaće centarsku liniju. Ipak, mnogo toga zvrji prazno u ovom timu.

Đoan Penjaroja još uvijek čeka pojačanja i adekvatne zamjene za igrače poput Sterlinga Brauna i Isaka Bonge koji su bili kičma tima, ali i za momke sa klupe poput Dvejna Vašingtona i Dilana Osetkovskog.

Ko je otišao, a ko bi još trebalo?

Vidi opis Partizan krenuo s pojačanjima: Sad ne smije da se ponovi iste greške, prošle godine su koštale trofeja i miliona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 11 / 11

Još tokom sezone smo znali da Mika Murinen ne ostaje u Partizanu, a Dvejn Vašington, Sterling Braun, Dilan Osetkovski i Bruno Fernando su pojačali druge evroligaše, dok je Željko Obradović pozvao Isaka Bongu kod sebe u Panatinaikos. Šejk Milton i Aleksa Radanov još traže angažman, ali u Partizanu neće nastaviti.

Vidjećemo šta je plan sa Aleksejem Pokuševskim koji je još pod ugovorom, ali za njega postoji interesovanje iz Grčke, a najveće pitanje je Džabari Parker. Krilni centar koji je trebalo da nosi igru Partizana prošle sezone je još uvijek igrač Partizana i vidjećemo da li će se naći rješenje za raskid ugovora ili će probati crno-bijeli da dobiju od njega na terenu nešto što prošle godine nisu mogli.

Partizan sada ne smije da ponovi iste greške

Vidi opis Partizan krenuo s pojačanjima: Sad ne smije da se ponovi iste greške, prošle godine su koštale trofeja i miliona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Vidjeli smo na primjeru prije svega Nika Kalatesa, a zatim i Tonjea Džekirija i Bruna Fernanda da se u Evroligi neki problemi mogu rješavati u hodu. Ipak, to nikako ne mogu da budu problemi sa glavnim zvijezdama u timu.

Rijetko kada će se na tržištu, pogotovo sada sa proširenim sastavima u NBA, većim platama u razvojnoj ligi i eksplozijom zarada na koledžu, naći vrhunsko rješenje za ekipu u toku sezone. Deluje da su vremena u kojima se mogla naći prva zvijezda tima u toku sezone davno prošla.Nije nedostajao prošle godine Partizanu ni rezervni plej što je bio Nik Kalates, niti rotacioni centri što su realno bili i Džekiri i Fernando.

Nedostajalo je da igrači plaćeni po 2.500.000 evra za sezonu budu lideri. Ni Šejk Milton ni Džabari Parker nisu pokazali ni izbliza ono što se od njih očekivalo, dok Karlik Džouns jeste, ali je nažalost po Partizan bio predugo i previše odsutan uz to što je bio često usamljen kao lider.

Kevarijus Hejs jeste dokazan evroligaški rotacioni igrač i naravno, bilo bi lijepo da eksplodira i u Partizanu pokaže da je odavno zaslužio da bude starter. Ipak, glavni posao crno-bijelih se i dalje čeka. Karlik Džouns je ostao, a ko će mu se pridružiti kao prva violina u timu? Jer Šejk Milton i Džabari Parker ne bi smjeli da se ponove.

(MONDO, Nikola Lalović)