"Doveli smo vam jednog od najboljih": Dušan Vlahović pokrenuo delirijum, jedna rečenica bila je dovoljna

Dušan Vlahović je predstavljen pred punim stadionom Bešiktaša i tamo je nastao potpuni delirijum kada je pozvao skandiranje.

Izvor: Printscreen/Instagram/BeIN Sport Turkey

Dušan Vlahović izazvao je potpuni delirijum u Istanbulu. Prvo su ga navijači dočekali kada je stigao, a sada je predstavljen i na stadionu. Tamo je napravio pravi spektakl, posebno u momentu kada je odlučio da pokrene skandiranje.

Naučio ga je izgleda dobro selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević pošto je pokrenuo skandiranje koje je pokrenulo cijeli stadion.

"Jeste li spremni, počinjemo", izgovorio je Dušan i pokrenuo navijanje.

Imao je i jasnu poruku za sve prisutne.

"Srećan sam i ponosan što sam došao. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju i hvala vam za sjajan doček na aerodromu. Mogu da obećam da ću dati sve za vas. Hoću da osvojim titulu pred vama", poručio je Vlahović.

"Doveli smo jednog od najboljih"

⚫⚪ Dusan Vlahovic, İnönü çimlerinde ilk üçlüsünü çektirdi.pic.twitter.com/iN3TEzPSh0 — Nexus Sports (@nexustransfer)August 14, 2026

Predsjednik kluba Serdal Adali je imao samo riječi hvale na račun srpskog napadača.

"Bilo je mnogo velikih igrača u istoriji kluba, mnoge velike zvijezde nosile su ovaj dres. Doveli smo sada Vlahovića, jednog od najboljih golgetera u Evropi. Ispunili smo obećanje i doveli igrače za koje niko ne bi očekivao da možemo da ih dovedemo. Ostvarili smo ovo zajedno. Važnu ulogu imao je i Dušanov stav, želimo mu dobrodošlicu u njegov novi dom", završio je Adali.