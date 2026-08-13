Svi u šoku šta je Vlahović donio iz Beograda u Tursku: Hit snimak sa aerodroma

Reprezentativac Srbije Dušan Vlahović imao je zanimljiv poklon za čelnike Bešiktaša.

Izvor: X/@SportsDigitale/@mediasiyahbeyaz

Srpski napadač Dušan Vlahović predstavljen je kao novi igrač Bešiktaša, a među navijačima turskih crno-bijelih vlada velika euforija. Prvo su pratili njegov let iz Beograda, potom su ga dočekali u velikom broju na aerodromu, gdje je zabilježena jedna zanimljiva scena.

Naime, Vlahović je iz Beograda donio dvije gajbe paradajza, što se vidi na snimcima koji su preplavili društvene mreže. Zašto baš paradajz?

Emre Tanrıver: "Vlahovic'in neden iki kasa domates getirdiğini öğrendim. Vlahovic ile birlikte dışarıda yemek yiyen Beşiktaşlı yetkililer domateslerin lezzetini çok beğeniyor. Vlahovic de 2 kasa hediye ediyor."pic.twitter.com/aSB4fqXWNu — Medya Siyah Beyaz (@mediasiyahbeyaz)August 12, 2026

Kako prenose turski mediji, zvaničnici Bešiktaša koji izlaze na večeru sa Vlahovićem vole paradajz, pa im je on donio dvije gajbe na poklon.

Šta je rekao Vlahović?

Srpski napadač je odmah imao obećanje za strastvene navijače Bešiktaša i kupio ih je sa nekoliko rečenica.

"Prvo hoću da kažem bićemo šampioni. Veoma sam srećan što sam ovdje i ovo je nevjerovatno. Ne mogu da dočekam da zaigram", rekao je Dušan Vlahović pred okupljenim navijačima.

Srbin stiže u Istanbul poslije četiri godine u Juventusu, dok je prethodno nosio dres Fiorentine i Partizana u kojem je ponikao.