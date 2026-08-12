"I dalje sam navijač Partizana": Crno-bijelo kao sudbina Dušana Vlahovića

Dušan Vlahović stigao u Tursku, pa progovorio o crno-bijeloj ljubavi.

Izvor: MN PRESS

Srpski fudbaler Dušan Vlahović potpisao je trogodišnji ugovor sa turskim Bešiktašem, nakon što je napustio Juventus poslije četiri godine. Crno-bijele boje su mu očigledno suđene, pošto je ponikao u Partizanu, a potom zenit karijere dostigao u redovima "stare dame".

Sada će nositi dres istanbulskih crno-bijelih, gdje stiže kao jedno od najvećih pojačanja posljednjih godina. Vlahović je odmah podijelio prve utiske i oduševio navijače koji su ga cijeli dan čekali na aerodromu, ali i one u Srbiji.

"Veoma je nevjerovatno. Jako sam srećan što sam ovdje. Znam šta želimo da uradimo. Hoću da se zahvalim gospodinu predsjedniku, svima koji su radili na ovom transferu i naravno mom treneru Vinćencu Italijanu", rekao je Vlahović, a onda obradovao Grobare:

"Naravno da volim crno-bijele boje, one me prate kroz život. Kao dijete bio sam navijač Partizana, a i dalje sam. Zatim sam igrao za Juventus, sada sam u Bešiktašu."

Dušan Vlahović je prvi profesionalni ugovor sa Partizanom potpisao sa samo 15 godina. Ubrzo je postao najmlađi debitant i najmlađi strijelac u istoriji kluba iz Humske. Dvije godine je proveo u prvom timu beogradskih crno-bijelih, ali je poslije dvije godine napravio transfer karijere prešavši u Fiorentinu. Tamo je proveo period od četiri godine i eksplodirao u ljubičastom dresu, da bi ga Juventus doveo u velikom transferu 2022. godine.

U Torinu je imao blistave trenutke, ali je utisak da su ga povrede omele da pokaže onaj pravi napadački potencijal koji se od njega očekivao. Transfer u Tursku je donekle rizičan potez za jednog od najboljih srpskih fudbalera, ali očigledno je prepoznao da u ekipi Bešiktaša može da povrati stari sjaj.