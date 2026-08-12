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Vlahović napravio haos, Lukakua niko da dočeka: Stigao u Istanbul, ali cijeli grad priča samo o Srbinu

Vlahović napravio haos, Lukakua niko da dočeka: Stigao u Istanbul, ali cijeli grad priča samo o Srbinu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Romelu Lukaku je stigao u Istanbul, ali na ulicama se priča samo o Dušanu Vlahoviću.

Haos u Istanbulu zbog dolaska Dušana Vlahovića Izvor: X/@Besiktas

Dok su navijači Bešiktaša napravili haos u gradu povodom dolaska Dušana Vlahovića, drugo veliko pojačanje u Istanbulu prošlo je bez pompe. Sletio je Romelu Lukaku bez ikakvog dočeka i došao na potpis ugovora.

Lukaku je stigao iz Napolija za samo 6.000.000 evra i sa 33 godine stiže u Tursku. Nakon Anderlehta, Čelsija, VBA, Evertona, Mančester junajteda, Intera i Rome, sada će potpisati za Fener gdje ga čeka cijela armija zvijezda.

Tu su već golman Ederson, Nejtan Ake, Milan Škrinijar i Nelson Semedo u odbrani, N'Golo Kante, Mateo Genduzi i Fred u vezi, kao i ofanzivnic Taliska, Vedat Muriđi, Čengiz Under i Mejson Grinvud. U Bešiktašu Vlahovića čekaju Aleksander Nibel, Vilfred Ndidi, Orkun Kokču, Leandro Trosar, a interesovanje za njegov transfer je nevjerovatno i trenutno je potpuni kolaps na aerodromu povodom dolaska Srbina. 

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Tagovi

Dušan Vlahović Bešiktaš Romelu Lukaku FK Fenerbahče

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