Romelu Lukaku je stigao u Istanbul, ali na ulicama se priča samo o Dušanu Vlahoviću.

Izvor: X/@Besiktas

Dok su navijači Bešiktaša napravili haos u gradu povodom dolaska Dušana Vlahovića, drugo veliko pojačanje u Istanbulu prošlo je bez pompe. Sletio je Romelu Lukaku bez ikakvog dočeka i došao na potpis ugovora.

Lukaku je stigao iz Napolija za samo 6.000.000 evra i sa 33 godine stiže u Tursku. Nakon Anderlehta, Čelsija, VBA, Evertona, Mančester junajteda, Intera i Rome, sada će potpisati za Fener gdje ga čeka cijela armija zvijezda.

Vidi opis Vlahović napravio haos, Lukakua niko da dočeka: Stigao u Istanbul, ali cijeli grad priča samo o Srbinu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Vincent Kalut / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Gianni Santandrea / LaPresse / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: X/𝗔𝗦 𝗥𝗢𝗠𝗔 𝗔𝗥𝗖𝗛𝗜𝗩𝗘; Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram/romelulukaku/instagram Br. slika: 6 6 / 6 AD

Tu su već golman Ederson, Nejtan Ake, Milan Škrinijar i Nelson Semedo u odbrani, N'Golo Kante, Mateo Genduzi i Fred u vezi, kao i ofanzivnic Taliska, Vedat Muriđi, Čengiz Under i Mejson Grinvud. U Bešiktašu Vlahovića čekaju Aleksander Nibel, Vilfred Ndidi, Orkun Kokču, Leandro Trosar, a interesovanje za njegov transfer je nevjerovatno i trenutno je potpuni kolaps na aerodromu povodom dolaska Srbina.