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Bešiktaš izdao saopštenje o Vlahoviću: Jednom rečenicom rekli sve

Bešiktaš izdao saopštenje o Vlahoviću: Jednom rečenicom rekli sve

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Bešiktaš je objavio da su počeli pregovori oko prelaska Dušana Vlahovića u taj istanbulski klub.

Bešiktaš počeo pregovore sa Dušanom Vlahovićem Izvor: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia

Dušan Vlahović je izgleda novi fudbaler Bešiktaša! Dugo se pričalo i pisalo o njegovoj sudbini, a sada je klub objavio saopštenje u kome navodi da su počeli pregovori između srpskog napadača i njih. Podsjetimo, Vlahović je nakon isteka ugovora sa Juventusom slobodan igrač.

"Fudbalski klub Bešiktaš objavljuje da su počeli pregovori oko transfera fudbalera Dušana Vlahovića u naš klub", navodi se u vrlo kratkom saopštenju kluba iz Istanbula.

Nije ostalo na tome. Klub je nekoliko minuta prije nego što će objaviti ovo vrlo šturo, ali jako jasno saopštenje, objavio i sliku zlatnika sa likom Dušana Vlahovića na njemu. Djeluje da to govori da pregovori nisu samo počeli, već i da su gotovi.

Pogledajte kako to izgleda:

Postoje neke najave u turskim medijima da će već večeras Dušan Vlahović sletjeti u Istanbul i da će biti dočekan, a da je potpis ugovora samo formalnost pošto je već sve dogovoreno.

Dušan Vlahović je nakon početaka u Partizanu eksplodirao u Fiorentini, pa je u velikom transferu koji je uzdrmao Italiju pojačao Juventus. Ipak, poslije dugih pregovora sa "starom damom" ostaće u crno-bijelom, ali na Bosforu.

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Tagovi

Dušan Vlahović Bešiktaš

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