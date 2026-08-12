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Dva rekorda Srbije u jednom danu: Mihajlo i Aleksandra sjajni na Evropskom prvenstvu

Dva rekorda Srbije u jednom danu: Mihajlo i Aleksandra sjajni na Evropskom prvenstvu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Mihajlo Katanić i Aleksandra Pešić upisali su lične rekorde na Evropskom prvenstvu u Birmingemu u atletici. Aleksandra je trčala na 400 metara, a Mihajlo istu dionicu ali sa preponama.

Aleksandra Pešić Izvor: MN PRESS

Sjajan dan za srpsku atletiku iako su srpski takmičari ispali iz daljeg takmičenja. Mihajlo Katanić i Aleksandra Pešić su se sjajno predstavili i oborili su lične rekorde na takmičenju u Birmingemu.

Mihajlo Katanić je ponovo popravio lični rekord na dionici 400 metara sa preponama i trčao je 49,61. Bio je šesti u svojoj polufinalnoj trci, sveukupno 17. i tu je završio takmičenje.

Aleksandra se sjajno pokazala

Iskusna srpska 28-godišnja sprinterka Aleksandra Pešić trčala je 400 metara 52,55 sekundi i bila je peta u svojoj kvalifikacionoj grupi, a na kraju je bila 16. ukupno i nije prošla u polufinale. Ipak, pomjerila je svoje dosadašnje granice i odlično se pokazala. Bila je vrlo blizu polufinala, ali ipak nije ostvarila potrebno vrijeme.

Do sada su Luka Bošković i Armin Sinančević imali plasmane u finale i bili su peti i osmi u Evropi. Čekamo finale u troskoku Ivane Španović.

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Tagovi

Atletika Evropsko prvenstvo

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