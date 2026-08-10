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Ivana Španović se okrenula i shvatila šta je uradila: Dominacija na Evropskom prvenstvu, neka se svi plaše

Ivana Španović se okrenula i shvatila šta je uradila: Dominacija na Evropskom prvenstvu, neka se svi plaše

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ivana Španović imala je sjajan skok i već iz prvog pokušaja ostvarila plasman u finale Evropskog prvenstva.

Ivana Španović u finalu Evropskog prvenstva Izvor: PressFocus / Sipa USA / Profimedia

Ivana Španović ide po medalju na Evropskom prvenstvu u Birmingemu. Prvi put na otvorenom, na tako velikom takmičenju u novoj disciplini i odmah dominacija. Iz prvog pokušaja je "završila posao".

Norma za ulazak u finale je 14,15 metara, srpska atletičarka je skočila 14,21 metar i tako se postarala da sve riješi brzo i da čuva energiju za finale koje je na programu tek u četvrtak.

Djeluje po njenoj reakciji da ni sama nije očekivala da će tako dobro da skoči iz prvog pokušaja. Krenula je zalet u troskoku, a kada je pala u pijesak tada se okrenula. Pogledala je granicu, shvatila da je prebacila normu. Sačekala je par sekundi pored staze, dobila potvrdu da nije prestupila i to je bio znak da krene da slavi. Odmah je otišla do svog trenera Gorana Obradovića. 

Pogledajte i njen skok za finale:

Pogledajte

01:05
Ivana Španović skok za finale EP
Izvor: RTS 2
Izvor: RTS 2

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Tagovi

Ivana Španović Atletika Evropsko prvenstvo

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