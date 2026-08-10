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Ovo je tim Crvene zvezde za Hapoel: Stanković pravi važnu promjenu pred "finale"

Ovo je tim Crvene zvezde za Hapoel: Stanković pravi važnu promjenu pred "finale"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ovako bi trebalo da izgleda sastav Dejana Stankovića za revanš meč u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Tim Crvene zvezde za meč sa Hapoelom Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Fudbaleri Crvene zvezde će u utorak (20.00) igrati prvo od mnogih finala u ovoj sezoni. Protiv Hapoel Ber Ševe u Beogradu pokušavaće da nadoknade gol zaostatka i obezbijede plej-of za Ligu šampiona.

Iako je poslije prvog meča govorio o promjenama, čini se da trener crveno-bijelih neće mnogo rotirati u startnoj postavi za revanš.

Na golu će biti Mateuš, što se u Zvezdinom timu nikada ni ne dovodi u pitanje. Štoperski tandem činiće Strahinja Eraković na lijevoj i Derik Lukasen na desnoj strani terena, dok će na bekovskim pozicijama igrati Nair Tiknizjan i Seol Jung Vu. Isto tako crveno-bijeli su počeli i meč na neutralnom terenu u Mađarskoj, prije nekoliko dana.

Centralni vezni fudbaleri biće Rade Krunić koji je među najiskusnijima u timu i Mohamed Abu Fani koji mora daleko bolje nego u prvoj utakmici. Jedino iznenađenje u postavi mogli bismo da vidimo ispred njih dvojice - gdje bi umjesto mladog Vasilija Kostova mogao da zaigra iskusniji Bruno Duarte.

Brazilskom fudbaleru nije strano da nastupa iza napadača, na tom mjestu je imao neke odlične partije - protiv Leha u Poznanju, recimo. Duarte najbolje igra kada ima slobodu da se kreće ka različitim dijelovima terena, što bi moglo da namuči odbranu Izraelaca.

Krilne pozicije zagarantovane su Osmanu Bukariju po desnom i kapitenu Mirku Ivanić po lijevom boku, dok će mjesto centralnog napadača zauzeti Marko Arnautović i tako preuzeti na sebe dio odgovornosti u najvećoj utakmici dosadašnjeg dijela sezone.

Dakle, da rezimiramo, očekivani tim Zvezde je: Mateuš - Seol, Lukasen, Eraković, Tiknizjan - Krunić, Abu Fani - Bukari, Duarte, Ivanić - Arnautović.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Hapoel Ber Ševa Liga šampiona

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