Ovako bi trebalo da izgleda sastav Dejana Stankovića za revanš meč u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

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Fudbaleri Crvene zvezde će u utorak (20.00) igrati prvo od mnogih finala u ovoj sezoni. Protiv Hapoel Ber Ševe u Beogradu pokušavaće da nadoknade gol zaostatka i obezbijede plej-of za Ligu šampiona.

Iako je poslije prvog meča govorio o promjenama, čini se da trener crveno-bijelih neće mnogo rotirati u startnoj postavi za revanš.

Na golu će biti Mateuš, što se u Zvezdinom timu nikada ni ne dovodi u pitanje. Štoperski tandem činiće Strahinja Eraković na lijevoj i Derik Lukasen na desnoj strani terena, dok će na bekovskim pozicijama igrati Nair Tiknizjan i Seol Jung Vu. Isto tako crveno-bijeli su počeli i meč na neutralnom terenu u Mađarskoj, prije nekoliko dana.

Vidi opis Ovo je tim Crvene zvezde za Hapoel: Stanković pravi važnu promjenu pred "finale" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Centralni vezni fudbaleri biće Rade Krunić koji je među najiskusnijima u timu i Mohamed Abu Fani koji mora daleko bolje nego u prvoj utakmici. Jedino iznenađenje u postavi mogli bismo da vidimo ispred njih dvojice - gdje bi umjesto mladog Vasilija Kostova mogao da zaigra iskusniji Bruno Duarte.

Brazilskom fudbaleru nije strano da nastupa iza napadača, na tom mjestu je imao neke odlične partije - protiv Leha u Poznanju, recimo. Duarte najbolje igra kada ima slobodu da se kreće ka različitim dijelovima terena, što bi moglo da namuči odbranu Izraelaca.

Krilne pozicije zagarantovane su Osmanu Bukariju po desnom i kapitenu Mirku Ivanić po lijevom boku, dok će mjesto centralnog napadača zauzeti Marko Arnautović i tako preuzeti na sebe dio odgovornosti u najvećoj utakmici dosadašnjeg dijela sezone.

Dakle, da rezimiramo, očekivani tim Zvezde je: Mateuš - Seol, Lukasen, Eraković, Tiknizjan - Krunić, Abu Fani - Bukari, Duarte, Ivanić - Arnautović.