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Zvezda se oglasila pred Hapoel o ponašanju navijača

Zvezda se oglasila pred Hapoel o ponašanju navijača

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda pojasnila navijačima kakvo se ponašanje neće tolerisati protiv Hapoel Berševe.

Saopstenje crvene zvezde pred hapoel berseva Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će u utorak (20.00) igrati protiv Hapoela iz Berševe, u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Izraelski tim je na neutralnom terenu u Mađarskoj ostvario minimalnu pobjedu (1:0), pa će tim Dejana Stankovića u Beogradu pokušati da nadoknadi zaostatak i stigne do plej-ofa.

Tamo će srpski šampion, ako napravi preokret, igrati protiv boljeg iz dvomeča Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan), ali prije toga... Mora Zvezda da odradi veoma bitan posao. Dan pred utakmicu koju je Stanković označio kao "finale sezone" klub se oglasio saopštenjem i navijačima ukazao šta je sve zabranjeno na meču protiv Hapoela.

  • Napominjemo da neće biti moguć prolaz sa zapadne strane stadiona na južnu i obrnuto, jer će pomenuti prostor biti zatvoren zbog dolaska gostujućih navijača.
  • Svaka osoba, bez obzira na godine, mora imati kartu za utakmicu između Crvene zvezde i Hapoel Ber Ševe.
  • Nije dozvoljeno da dvije osobe prilikom ulaska na stadion zajedno prolaze kroz “češalj”. Ukoliko dođe do povrede na taj način FK Crvena zvezda neće snositi odgovornost.
  • Molimo vas da navijate fer i sportski i da ne ubacujete nikakve predmete na teren.
  • Kapije stadiona “Rajko Mitić” će biti otvorene u utorak 11. avgusta od 18 časova.
  • Klub poziva navijače da što ranije dođu na utakmicu, kako bi izbegli nepotrebne gužve i zadržavanje na ulaznim kapijama.
  • Svi posjetioci utakmice moraju postupati po zahtjevima redarske službe.
  • Molimo vas da na stadion ne donosite predmete koji su po Zakonu zabranjeni za unošenje na stadion.
  • Licima pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava neće biti dozvoljen ulaz na stadion.
  • Molimo vas da ne uskačete na teren prije, za vrijeme i po završetku utakmice.
  • Prilazi, ulazi i tribine će se snimati prije, za vrijeme i po završetku utakmice.
  • Svi posjetioci utakmice moraju kod sebe imati identifikacioni dokument. Meču ne mogu prisustvovati lica mlađa od 16 godina koja nisu u pratnji roditelja ili staratelja

Podsjećamo, navijači Crvene zvezde su na utakmici protiv Novog Pazara pozvali sve da za utakmicu protiv Hapoela iz Berševe obuku crvenu ili bijelu majicu, a to je kasnije i klub prenio na svom zvaničnom sajtu. Očekuje se velika podrška navijača Zvezde u veoma važnom meču koji bi crveno-bijelima mogao da obezbijedi plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona i samim tim zagarantovano mjesto u Ligi Evrope.

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Savo Radanović dobio crveni karton na Zvezda Novi Pazar
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

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