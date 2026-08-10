Crvena zvezda pojasnila navijačima kakvo se ponašanje neće tolerisati protiv Hapoel Berševe.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će u utorak (20.00) igrati protiv Hapoela iz Berševe, u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Izraelski tim je na neutralnom terenu u Mađarskoj ostvario minimalnu pobjedu (1:0), pa će tim Dejana Stankovića u Beogradu pokušati da nadoknadi zaostatak i stigne do plej-ofa.

Tamo će srpski šampion, ako napravi preokret, igrati protiv boljeg iz dvomeča Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan), ali prije toga... Mora Zvezda da odradi veoma bitan posao. Dan pred utakmicu koju je Stanković označio kao "finale sezone" klub se oglasio saopštenjem i navijačima ukazao šta je sve zabranjeno na meču protiv Hapoela.

Vidi opis Zvezda se oglasila pred Hapoel o ponašanju navijača Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Napominjemo da neće biti moguć prolaz sa zapadne strane stadiona na južnu i obrnuto, jer će pomenuti prostor biti zatvoren zbog dolaska gostujućih navijača.

Svaka osoba, bez obzira na godine, mora imati kartu za utakmicu između Crvene zvezde i Hapoel Ber Ševe.

Nije dozvoljeno da dvije osobe prilikom ulaska na stadion zajedno prolaze kroz “češalj”. Ukoliko dođe do povrede na taj način FK Crvena zvezda neće snositi odgovornost.

Molimo vas da navijate fer i sportski i da ne ubacujete nikakve predmete na teren.

Kapije stadiona “Rajko Mitić” će biti otvorene u utorak 11. avgusta od 18 časova.

Klub poziva navijače da što ranije dođu na utakmicu, kako bi izbegli nepotrebne gužve i zadržavanje na ulaznim kapijama.

Svi posjetioci utakmice moraju postupati po zahtjevima redarske službe.

Molimo vas da na stadion ne donosite predmete koji su po Zakonu zabranjeni za unošenje na stadion.

Licima pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava neće biti dozvoljen ulaz na stadion.

Molimo vas da ne uskačete na teren prije, za vrijeme i po završetku utakmice.

Prilazi, ulazi i tribine će se snimati prije, za vrijeme i po završetku utakmice.

Svi posjetioci utakmice moraju kod sebe imati identifikacioni dokument. Meču ne mogu prisustvovati lica mlađa od 16 godina koja nisu u pratnji roditelja ili staratelja

Podsjećamo, navijači Crvene zvezde su na utakmici protiv Novog Pazara pozvali sve da za utakmicu protiv Hapoela iz Berševe obuku crvenu ili bijelu majicu, a to je kasnije i klub prenio na svom zvaničnom sajtu. Očekuje se velika podrška navijača Zvezde u veoma važnom meču koji bi crveno-bijelima mogao da obezbijedi plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona i samim tim zagarantovano mjesto u Ligi Evrope.

Bonus video:

Pogledajte 00:34 Savo Radanović dobio crveni karton na Zvezda Novi Pazar Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)