Crvena zvezda pojasnila navijačima kakvo se ponašanje neće tolerisati protiv Hapoel Berševe.
Crvena zvezda će u utorak (20.00) igrati protiv Hapoela iz Berševe, u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Izraelski tim je na neutralnom terenu u Mađarskoj ostvario minimalnu pobjedu (1:0), pa će tim Dejana Stankovića u Beogradu pokušati da nadoknadi zaostatak i stigne do plej-ofa.
Tamo će srpski šampion, ako napravi preokret, igrati protiv boljeg iz dvomeča Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan), ali prije toga... Mora Zvezda da odradi veoma bitan posao. Dan pred utakmicu koju je Stanković označio kao "finale sezone" klub se oglasio saopštenjem i navijačima ukazao šta je sve zabranjeno na meču protiv Hapoela.
Zvezda se oglasila pred Hapoel o ponašanju navijača
- Napominjemo da neće biti moguć prolaz sa zapadne strane stadiona na južnu i obrnuto, jer će pomenuti prostor biti zatvoren zbog dolaska gostujućih navijača.
- Svaka osoba, bez obzira na godine, mora imati kartu za utakmicu između Crvene zvezde i Hapoel Ber Ševe.
- Nije dozvoljeno da dvije osobe prilikom ulaska na stadion zajedno prolaze kroz “češalj”. Ukoliko dođe do povrede na taj način FK Crvena zvezda neće snositi odgovornost.
- Molimo vas da navijate fer i sportski i da ne ubacujete nikakve predmete na teren.
- Kapije stadiona “Rajko Mitić” će biti otvorene u utorak 11. avgusta od 18 časova.
- Klub poziva navijače da što ranije dođu na utakmicu, kako bi izbegli nepotrebne gužve i zadržavanje na ulaznim kapijama.
- Svi posjetioci utakmice moraju postupati po zahtjevima redarske službe.
- Molimo vas da na stadion ne donosite predmete koji su po Zakonu zabranjeni za unošenje na stadion.
- Licima pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava neće biti dozvoljen ulaz na stadion.
- Molimo vas da ne uskačete na teren prije, za vrijeme i po završetku utakmice.
- Prilazi, ulazi i tribine će se snimati prije, za vrijeme i po završetku utakmice.
- Svi posjetioci utakmice moraju kod sebe imati identifikacioni dokument. Meču ne mogu prisustvovati lica mlađa od 16 godina koja nisu u pratnji roditelja ili staratelja
Podsjećamo, navijači Crvene zvezde su na utakmici protiv Novog Pazara pozvali sve da za utakmicu protiv Hapoela iz Berševe obuku crvenu ili bijelu majicu, a to je kasnije i klub prenio na svom zvaničnom sajtu. Očekuje se velika podrška navijača Zvezde u veoma važnom meču koji bi crveno-bijelima mogao da obezbijedi plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona i samim tim zagarantovano mjesto u Ligi Evrope.
Bonus video:
(MONDO)