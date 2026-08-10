Masters u Montrealu ponovo bez najboljih tenisera: Đoković, Alkaraz i Siner izostali, a turnir se suočava sa padom popularnosti.
Masters u Montrealu, odnosno Rodžers kup, već nekoliko godina unazad ne može da privuče interesovanje navijača, samim tim ni najboljih tenisera svijeta. Tako ove godine u Kanadi nismo vidjeli ni Novaka Đokovića, ni Karlosa Alkaraza, ni Janika Sinera, svi iz različitih razloga, a umjesto da se njihovo odsustvo shvati kao jasna kritika aktuelnom teniskom sistemu - ponovo je izveden pogrešan zaključak i okrivljeni su upravo oni.
Jasno je da se ipak radi samo o pokušaju da se moćnici zaštite od pogrešnih odluka jer su upravo one kumovale tome da tenis na neki način izgubi na popularnosti, neki će reći i da umire. Kako drugačije objasniti turnir koji traje dvije nedjelje, na kome nema niti jedne prave zvijezde, a na kome se iznenađenja ređaju kao na traci?
Ko je ostao u Montrealu?Izvor: Hughes Graham/CP/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Pred početak turnira povukao se i domaći teniser Feliks-Ože Alijasim, u drugoj rundi ispali su Saša Zverev, Danil Medvedev, Flavio Koboli, Tejlor Fric i Andrej Rubljov, u trećoj još i De Minor, Kasper Rud, Lorenco Museti... Zapravo, jedan meč smo bili daleko od toga da prvi put u četvrtfinalu mastersa ne bude niti jedan igrač iz najboljih osam.
Ovako izgledaju četvrtfinala mastersa u Montrealu, turnira koji bi mogao da se pohvali iznenađenjima, da on nije posljedica toga što oni kvalitetniji teniseri nisu imali motivacije da igraju:
- Danijel Merida-Agilar - Lerner Tijen
- Jakub Menšik - Ben Šelton
- Rafael Hodar - Artur Fis
- Lučijano Darderi - Brendon Nakašima
Istorija, ali crna...
I dalje mislite da Novak Đoković griješi? Pred našim očima umire tenis, a smijali mu se u lice
Da je Žoao Fonseka pobijedio Bena Šeltona, a ne izgubio "glat" 6:3, 7:6, prvi put bismo imali četvrtfinala bez nekog iz najboljih osam, s tim da to nije promijenilo mnogo utisak o masters u u Montrealu.
Ovo je tek treći put u posljednjih 20 godina da se takva situacija dogodila. Posljednji put bilo je to u Šangaju iz 2023. godine, kada je ostao samo Andrej Rubljov, koji je na kraju izgubio u finalu, dok je prije toga tek u Sinsinatiju "preživio" tek Đoković kao prvi nosilac - i ispao u polufinalu.
Đoković je uzalud upozoravao
I dalje mislite da Novak Đoković griješi? Pred našim očima umire tenis, a smijali mu se u lice
Jedini koji upozorava na sunovrat tenisa je Novak Đoković i možda je vrijeme da ga poslušaju. Ne samo da se Đoković istakao prijedlogom o "skraćenju" mečeva zbog pažnje novih teniskih navijača, nego je odavno pričao i o tome da nikako nije dobra ideja da se masters turniri igraju po dvije nedjelje.
"Da budem krajnje iskren, ne uživam u masters takmičenjima koji traju dvije nedjelje. To je predugo za mene. Moj fokus je uglavnom na slemovima i to sam rekao i ranije", rekao je Đoković prošle godine kada je preskočio Sinsinati.
"Volio bih više da igram druge turnire, ali neformalno i nezvanično mi sada kao da imamo 12 grend slemova u godini, kada bolje razmislite. Grend slemovi traju dvije nedjelje i gotovo svi masters turniru su skoro dvije nedjelje. Dakle, ne radi se više o tome da pravim prioritete u teškom rasporedu na koji sam navikao. Ne jurim poziciju na listi ili poene da bih nešto branio. O tome više ne razmišljam", dodao je on.
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(MONDO)