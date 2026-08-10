Masters u Montrealu ponovo bez najboljih tenisera: Đoković, Alkaraz i Siner izostali, a turnir se suočava sa padom popularnosti.

Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Masters u Montrealu, odnosno Rodžers kup, već nekoliko godina unazad ne može da privuče interesovanje navijača, samim tim ni najboljih tenisera svijeta. Tako ove godine u Kanadi nismo vidjeli ni Novaka Đokovića, ni Karlosa Alkaraza, ni Janika Sinera, svi iz različitih razloga, a umjesto da se njihovo odsustvo shvati kao jasna kritika aktuelnom teniskom sistemu - ponovo je izveden pogrešan zaključak i okrivljeni su upravo oni.

Jasno je da se ipak radi samo o pokušaju da se moćnici zaštite od pogrešnih odluka jer su upravo one kumovale tome da tenis na neki način izgubi na popularnosti, neki će reći i da umire. Kako drugačije objasniti turnir koji traje dvije nedjelje, na kome nema niti jedne prave zvijezde, a na kome se iznenađenja ređaju kao na traci?

Ko je ostao u Montrealu?

Izvor: Hughes Graham/CP/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pred početak turnira povukao se i domaći teniser Feliks-Ože Alijasim, u drugoj rundi ispali su Saša Zverev, Danil Medvedev, Flavio Koboli, Tejlor Fric i Andrej Rubljov, u trećoj još i De Minor, Kasper Rud, Lorenco Museti... Zapravo, jedan meč smo bili daleko od toga da prvi put u četvrtfinalu mastersa ne bude niti jedan igrač iz najboljih osam.

Ovako izgledaju četvrtfinala mastersa u Montrealu, turnira koji bi mogao da se pohvali iznenađenjima, da on nije posljedica toga što oni kvalitetniji teniseri nisu imali motivacije da igraju:

Danijel Merida-Agilar - Lerner Tijen

Jakub Menšik - Ben Šelton

Rafael Hodar - Artur Fis

Lučijano Darderi - Brendon Nakašima

Istorija, ali crna...

Vidi opis I dalje mislite da Novak Đoković griješi? Pred našim očima umire tenis, a smijali mu se u lice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Yannick Legare / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Yannick Legare / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Eyepix / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Eyepix / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Eyepix / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Da je Žoao Fonseka pobijedio Bena Šeltona, a ne izgubio "glat" 6:3, 7:6, prvi put bismo imali četvrtfinala bez nekog iz najboljih osam, s tim da to nije promijenilo mnogo utisak o masters u u Montrealu.

Ovo je tek treći put u posljednjih 20 godina da se takva situacija dogodila. Posljednji put bilo je to u Šangaju iz 2023. godine, kada je ostao samo Andrej Rubljov, koji je na kraju izgubio u finalu, dok je prije toga tek u Sinsinatiju "preživio" tek Đoković kao prvi nosilac - i ispao u polufinalu.

Đoković je uzalud upozoravao

Vidi opis I dalje mislite da Novak Đoković griješi? Pred našim očima umire tenis, a smijali mu se u lice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: corleve / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: corleve / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Profimedia/Peter van den Berg/ISI Photos / Alamy Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: EPA/NEIL HALL Br. slika: 5 5 / 5

Jedini koji upozorava na sunovrat tenisa je Novak Đoković i možda je vrijeme da ga poslušaju. Ne samo da se Đoković istakao prijedlogom o "skraćenju" mečeva zbog pažnje novih teniskih navijača, nego je odavno pričao i o tome da nikako nije dobra ideja da se masters turniri igraju po dvije nedjelje.

"Da budem krajnje iskren, ne uživam u masters takmičenjima koji traju dvije nedjelje. To je predugo za mene. Moj fokus je uglavnom na slemovima i to sam rekao i ranije", rekao je Đoković prošle godine kada je preskočio Sinsinati.

"Volio bih više da igram druge turnire, ali neformalno i nezvanično mi sada kao da imamo 12 grend slemova u godini, kada bolje razmislite. Grend slemovi traju dvije nedjelje i gotovo svi masters turniru su skoro dvije nedjelje. Dakle, ne radi se više o tome da pravim prioritete u teškom rasporedu na koji sam navikao. Ne jurim poziciju na listi ili poene da bih nešto branio. O tome više ne razmišljam", dodao je on.

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Pogledajte 01:34 Novak Ðoković i Janik Siner pozdrav na mreži Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)