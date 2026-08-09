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"Novače, koliko bi puta pobijedio Sinera?": Đoković je samo raširio ruke, sve je time rekao

"Novače, koliko bi puta pobijedio Sinera?": Đoković je samo raširio ruke, sve je time rekao

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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"Zašto me pitaš kada znaš odgovor?", rekao je Novak Đoković znatiželjnom Amerikancu kada ga je pitao o Janiku Sineru

Koliko puta bi Novak Đokovič iz najboljih dana pobijedio Janika Sinera Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tokom boravka u Njujorku, gdje je promovisao dokumentarni film o sebi, Novak Đoković bio je upitan zanimljivo pitanje. Koliko bi puta na svom vrhuncu pobijedio puta Janika Sinera iz današnjih dana?

  • Novinar: "2015. Novak Đoković protiv Janika Sinera iz 2026. godine. Koliko bi mečeva Novak iz 2015. dobio?"
  • Đoković: "Hajde, čovječe, znaš odgovor. Znaš odgovor!", povikao je Novak kroz široki osmijeh u razgovoru za zvanični nalog "Fanatiks festa".

Očekivano, odnos i rivalitet Novaka Đokovića i Janika Sinera izaziva veliku pažnju, pa je tako već opšte poznata činjenica da je Novak svojevremeno pomogao Italijanu da postane to što jeste.

"Učinio sam to, a sada me pobjeđuje svake proklete godine", rekao je Novak Đoković nedavno, takođe kroz osmijeh.

Ove sezone su 1-1

Izvor: corleve / Alamy / Profimedia

Iako su na terenu veliki protivnici i rivali, Novak Đoković pun je poštovanja prema Sineru i njegovim uspjesima, kao što i Italijan uzvraća taj respekt na svakom meču protiv Noleta. 

Njih dvojica imali su ove sezone dva međusobna okršaja - Novak Đoković pobijedio je u polufinalu Australijan opena, a Siner je slavio u polufinalu Vimbldona. Ukupni međusobni skor je 7-5 u korist 15 godina mlađeg Italijana.

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Tagovi

Novak Đoković Janik Siner Tenis

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