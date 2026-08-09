"Novače, koliko bi puta pobijedio Sinera?": Đoković je samo raširio ruke, sve je time rekao

"Zašto me pitaš kada znaš odgovor?", rekao je Novak Đoković znatiželjnom Amerikancu kada ga je pitao o Janiku Sineru

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tokom boravka u Njujorku, gdje je promovisao dokumentarni film o sebi, Novak Đoković bio je upitan zanimljivo pitanje. Koliko bi puta na svom vrhuncu pobijedio puta Janika Sinera iz današnjih dana?

Novinar: "2015. Novak Đoković protiv Janika Sinera iz 2026. godine. Koliko bi mečeva Novak iz 2015. dobio?"

Đoković: "Hajde, čovječe, znaš odgovor. Znaš odgovor!", povikao je Novak kroz široki osmijeh u razgovoru za zvanični nalog "Fanatiks festa".

Očekivano, odnos i rivalitet Novaka Đokovića i Janika Sinera izaziva veliku pažnju, pa je tako već opšte poznata činjenica da je Novak svojevremeno pomogao Italijanu da postane to što jeste.

"Učinio sam to, a sada me pobjeđuje svake proklete godine", rekao je Novak Đoković nedavno, takođe kroz osmijeh.

Ove sezone su 1-1

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Iako su na terenu veliki protivnici i rivali, Novak Đoković pun je poštovanja prema Sineru i njegovim uspjesima, kao što i Italijan uzvraća taj respekt na svakom meču protiv Noleta.

Njih dvojica imali su ove sezone dva međusobna okršaja - Novak Đoković pobijedio je u polufinalu Australijan opena, a Siner je slavio u polufinalu Vimbldona. Ukupni međusobni skor je 7-5 u korist 15 godina mlađeg Italijana.

