Šokantan poraz Srbije na Eurobasketu, u posljednjoj sekundi: Muk zbog nevjerovatnog koša Rumuna

Reprezentacija Srbije do 16 godina doživjela još jedan poraz, košem Rumunije u posljednjoj sekundi.

Izvor: Instagram/Eurobasket

Reprezentacija Srbije do 16 godina iznenađujuće je izgubila na Evropskom prvenstvu i od Rumunije, košem domaće selekcije u posljednjoj sekundi.

Pri rezultatu 73:73, "orlići" su pod vođstvom selektora Branka Milisavljevića branili posljednji napad i pokušali da izbore produžetak. Ipak, iznenadio ih je reprezentativac Rumunije Sebastjian-Petru Lapuste. Šutirao je iz teške pozicije, kraj čeone linije i praktično bio iza tabele. Ipak, pogodio je, dok je na semaforu isticala doslovno posljednja sekunda.

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Rumunija je ovim košem ostvarila prvi trijumf na Eurobasketu i to nakon što je dan ranije izgubila čak 43 razlike od Poljske (62:105). Lapuste je umalo ostvario tripl-dabl, sa 22 poena, 12 skokova i devet asistencija.

Sa druge strane, Srbija je doživjela i drugi poraz, jer je u 1. kolu u petak izgubila od Litvanije, 79:95.

Srpski tim je loše počeo turnir, ali igraće nokaut fazu jer će se u nju plasirati sve ekipe. U posljednjem kolu grupne faze Srbija će u nedjelju u podne igrati protiv Poljaka. Po 13 poena u dresu Srbije protiv Rumunije postigli su Filip Mrđen (4 sk) i Tarik Muratović. Todor Avramović je postigao 11 poena (3 sk). Pavle Jovanović je na šest poena dodao 13 skokova i tri asistencije, a Luka Panić na pet poena četiri skoka i sedam asistencija.