Poslije šamara od Grčke uslijedio odgovor: Srbija pregazila Bugarsku

U18 reprezentacija Srbije pobijedila je Bugarsku u borbi od 9. do 16 mjesta na Evropskom prvenstvu u Italiji

Izvor: MN PRESS

U18 reprezentacija Srbije pobijedila je Bugarsku 89:62 (27:20, 14:15, 30:6, 18:21), poslije bolnog poraza od Grčke u osmini finala Evropskog prvenstva. "Orlići", koje s klupe vodi Saša Ocokoljić, igraju za što bolji plasman na Eurobasketu, odnosno za plasman od 9. do 16. mjesta.

Najbolji u timu Srbije bio je Đorđe Gnjato, koji je meč završio sa 23 poena i šest skokova, dok je iz igre šutirao 71 odsto. Iza njega našli su se Andrej Bjelić i Luka Roganović sa po 13 poena, dok je Andrija Sušić postigao 11. Na drugoj strani najefikasniji je bio Kalojan Kolev sa 16 poena.

Srpski momci su poslije bolnog poraza u osmini finala od tima Grčke pronašli dovoljno snage da izbore pobjedu protiv Bugarske. Od starta je srpska reprezentacija krenula agresivno, ali je vrhunac dostigla u trećoj četvrtini, koju je dobila rezultatom 30:6. "Orlići" su vezali nevjerovatnu seriju 20:2. Krenulo je poenima Gnjata, nastavio je Roganović, a onda je doprinos dao i Sušić, pa se ovaj trojac smjenjivao u pravljenju što veće razlike za srpski tim.

Iako "orlići" nisu bili sjajni u šutu za tri poena, ono što ih je krasilo jeste šut za dva, pošto su ga uspješno realizovali sa 75 odsto. Srpski tim je gotovo neprimjetno bio bolji i u skoku, ali ono što je donijelo pobjedu nad rivalom svakako su bile požrtvovana odbrana i veliki broj asistencija - 24:13 u korist Srbije.