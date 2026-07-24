Realov biser predvodi Orliće: FIBA upozorila Evropu, svrstala ga među najbolje

Reprezentacija Srbije se od 25. jula do 2. avgusta takmiči na Evropskom prvenstvu u Italiji, a tim koji vodi Saša Ocokoljić biće jači za jednog od najboljih igrača Real Madrida Andreja Bjelića.

Izvor: MN PRESS

Mladi srpski košarkaši blistaju ovog ljeta. Poslije kontinentalnog takmičenja za igrače do 20 godina i Svjetskog prvenstva za košarkaše do 17, očekuje nas i evropska smotra za tek punoljetne momke. Orlići su među favoritima - što zbog tima, što zbog pojedinaca, a ispred svih FIBA je okarakterisala talentovanog beka Real Madrida Andreja Bjelića kao igrača koji bi mogao da napravi iskorak na turniru u Italiji.

Momak visok 193 centimetra, koji je ponikao u Čačku, gdje je i rođen 2008. godine, karijeru je nastavio u Real Madridu i čini se da je donio najbolju moguću odluku. U Španiji je igrao u premijernom izdanju U22 lige, gdje je mladi Srbin blistao. Sa "kraljevskim klubom" osvojio je pomenuto takmičenje. Baš u finalu za rivala je imao Barselonu, protiv koje je postigao 12 poena, pa je bio među efikasnijima u timu. Kad je u pitanju prosjek, Bjelić je bilježio 11,4 poena, 3,4 skoka i tri asistencije, pa je bez dileme bio jedan od najboljih u timu španskog velikana.

Poslije sjajne sezone u bijelom dresu čekaju ga obaveze u nacionalnom timu na Evropskom prvenstvu do 18 godina u Italiji.

"Bjelić se vraća u reprezentaciju Srbije nakon nastupa na EP za igrače do 16 godina 2024. godine, gde je bio drugi najbolji strelac turnira sa prosjekom od 18,4 poena po utakmici, a izborio je i mjesto u idealnoj petorci prvenstva", navela je FIBA u najavi turnira.

"Talentovani bek Real Madrida jedan je od najboljih šutera svoje generacije - gotovo je nepogrešiv kao spot-ap šuter, a pritom posjeduje i sposobnost da pogađa šuteve iz driblinga u velikom obimu. Tokom posljednjih nekoliko godina nastavio je da razvija kreativnost u vođenju lopte, dok je istovremeno značajno napredovao u razigravanju saigrača."

Kad igraju Orlići?

Reprezentacija Srbije turnir započinje u subotu od 13 časova. Ekipa koju vodi Saša Ocokoljić nalazi se u grupi B sa Slovačkom, Turskom (subota, 21.00) i Danskom (ponedjeljak, 21.00).

"Srbija je tradicionalno jedna od najuspešnijih reprezentacija na prvenstvima do 18 godina, pošto je u šest od posljednjih sedam izdanja završila među pet najboljih, uključujući i tri osvojene titule u tom periodu. Sa Bjelićem u sastavu, ponovo će imati glavnu ofanzivnu uzdanicu, sposobnu da predvodi tim u borbi za još jednu šampionsku titulu."

Tim Saše Ocokoljića za Evropsko prvenstvo:

Vuk Danilović – Mega

Nikola Karalić – Mega

Đorđe Gnjato – Mega

Andrej Pavlović – Mega

Marko Savić – Mega

Đorđe Lilić – Mega

Jovan Bikić – Beko

Uroš Mijailović – Partizan

Aleksej Nedeljković – Crvena zvezda

Luka Roganović – Crvena zvezda

Luka Živojinović – Crvena zvezda

Aleksa Ivković – Dinamik

Lazar Maksić – Čačak 94

Aleksandar Krunić – Borac

Vuk Savičić – Dunav 2014

Andrej Bjelić – Real Madrid (Španija)

Andrija Šušić – Bajern (Nemačka)

Miloš Vasić – Hotčkis Skul, Konektikat (SAD)

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