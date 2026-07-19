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Nikola dobio nagradu i bio na ivici suza: Teško mu je palo što Srbija nije uzela zlato

Nikola dobio nagradu i bio na ivici suza: Teško mu je palo što Srbija nije uzela zlato

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Najbolji igrač Srbije Nikola Džepina dobio je priznanje za idealnu petorku turnira, ali je bio vidno utučen.

Nikola Džepina u idealnom timu Eurobasketa do 20 godina Izvor: Arena sport 5 Premium

Srbija nije uspjela da osvoji zlato na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina. U finalu je Slovenija bila prejaka (84:65). Nikola Džepina bio je najbolji igrač "orlića" na turniru, ali je u finalu igrao ispod svog nivoa, jeste dao 10 poena, ali se ispromašivao (2/5 za dva, 1/6 za tri), uz 9 skokova i 3 asistencije.

Zbog svega što je uradio talentovani srpski igrač dobio je jedno od priznanja, našavši se u idealnoj petorci turnira. Međutim, vidjelo se da je utučen, ljut zbog toga što nije igrao bolje, što Srbija nije uspela da osvoji zlato. Sa knedlom u grlu je uzeo nagradu, vidjelo se da je na ivici suza.

Teško mu je u tom trenutku i to je cijeli svijet mogao da vidi. Međutim, ono što je sigurno jeste da je i to pokazatelj kakav način razmišljanja ima i da se ne zadovoljava drugim mjestom, da stremi ka vrhu i to je definitivno nešto što imaju šampioni. Nadamo se da će Nikola to da pokaže i u budućnosti.

Uz njega su u idealnoj petorci Mark Pađen, Urban Kroflič (dva Slovenca), Mohamed Dijakite (Francuska) i Raul Viljar (Španija). MVP je Pađen.

Džepina se razvijao u Španiji, igrao je u Valensiji, a od decembra prošle godine je na koledžu u Vašingtonu.

Ko je donio Srbiji srebro?

Srbija je osvojila srebro na Evropskom prvenstvu i to je definitivno momenat za ponos i za veliki uspjeh srpske košarke i to poslije srebra koje je osvojila ekipa do 17 godina na Svetskom prvenstvu.

Ovo su momci koji su osvojili srebro na EP:

  • Matija Popović
  • Nikola Džepina
  • Petar Radović
  • Marko Tofoski
  • Andrija Đurić
  • Andrej Lučić
  • Mitar Bošnjaković
  • Miloš Šojić
  • Nikola Bundalo
  • Aleksa Stanojević
  • Petar Ostojić
  • Uroš Šuput

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Tagovi

orlići košarka Srbija Nikola Džepina

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