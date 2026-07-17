Srbija pregazila Grčku za polufinale Eurobasketa: "Heleni" srećni što nisu izgubili 30 razlike

Košarkaška reprezentacija Srbije do 20 godina napravila je veliki uspjeh i došla do polufinala Evropskog prvenstva.

Izvor: FIBA/Dragana Stjepanović

Košarkaška reprezentacija Srbije do 20 godina razbila je Grčku u četvrfinalu Evropskog prvenstva 92:66 i tako se plasirala u polufinale i igraće za medalje. Rival srpskom timu biće ekipa Španije koja je rutinski dobila Nijemce 88:69 u svom meču.

Grčka je uspjela da drži priključak samo toko prvih deset minuta, zatim je Srbija otišla na dvocifrenu prednost u drugom dijelu igre, a u drugom poluvremenu razlika je otišla na više od 30 poena. Na samom finišu meča kada su rezervisti dobili šansu i kada je ponestalo motiva "orlićima" uspjeli su Grci da smanje ispod 30 razlile.

Tim Srbije imao je veliki broj raspoloženih košarkaša, a meč su sa dvocifrenim brojem poena završili Nikola Džepina, Andrej Lučić, Mitar Bošnjaković, Miloš Šojić i Nikola Bundalo. Najefikasniji Džepina imao je 14 poena, Miloš Šojić je dodao 13 uz 5 skokova, Nikola Bundalo i Andrej Lučić su dali po 12, a Mitar Bošnjaković 10 uz 6 skokova i 6 asistencija.

Put "orlića" ka medalji

Srpski tim je počeo rutunskom pobjedom nad Poljskom 84:67, zatim im nije bilo ništa teže da savladaju Litvaniju 79:57, a na kraju grupne faze pala je Letonija 88:66. U prvom meču nokaut faze Italija je predstavljala još manji problem pošto je na kraju bilo 86:63.

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