UEFA je pokrenula novi program po kom će ograničiti upotrebu VAR tehnologije i objasnila je kako i za šta će se od sada koristiti.

Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Jan Kaefer / imago sportfotodienst / Profimedia

"Rat" između UEFA i FIFA se nastavlja i sada je na redu tumačenje VAR tehnologije. UEFA je riješila da pokrene program koji se zove "Clear line" ("Čista linija" u prevodu) koja predstavlja neku vrstu vodiča za sudije i način na koji će se donositi odluke u budućnosti.

Šta je cilj? Da se prestane sa različitim tumačenjima istih odluka. Koliko puta smo samo gledali utakmice na kojima se za jednu situaciju dosuđuje penal ili crveni karton, a za maltene identičnu na nekoj drugoj ne bude ništa od toga. Ideja je da postoje jasne smjernice za šta i kako se dodjeljuju kazne i kako se upotrebljava VAR.

Vidi opis UEFA pravi velike promjene za upotrebu VAR tehnologije: Ovako više ne može, sve se mijenja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 11 11 / 11

Prosto rečeno, žele da smanje upotrebu VAR i da se koristi tehnologija za svaku sitnicu. Ono na šta su se fudbaleri žalili od kada je uvedena tehnologija. Da ubija duh igre i da se gleda "milion" sitnica koje ubijaju tempo meča i utiču na kvalitet, kako same igre tako i suđenja.

Tako je na zvaničnom sajtu UEFA objavila tekst koji se sastoji od šest različitih sektora pod nazivom "Kada VAR treba da interveniše" i podsjećaju da VAR treba da ispravlja samo očigledne greške ili ozbiljne incidente koji su propušteni tokom same utakmice.

Na šta se tačno ovo odnosi?

Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

U pitanju je šest situacija - penali, crveni kartoni, faul u napadu, činjenične odluke i zamjena identiteta. Za svaki od njih stoje detaljna objašnjenja kada bi VAR morao da se umiješa u prvobitne odluke sudija i da ih eventualno ispravi ili potvrdi.

Recimo kod igranja rukom VAR može da "preporuči" penal ako je igranje rukom namjerno, ako je položaj ruke činio tijelo natprirodno većim, ali isto tako može da preporuči i da se penal poništi ako je ruka bila blizu tijela ili ako je to jednostavno prirodno kretanje ruke u određenoj situaciji. Nešto slično je objašnjeno i za intervenciju VAR ako postoji držanje ili guranje u kaznenom prostoru, saplitanje, momenat kada dođe do gaženja, pa i kod situacija ko je prvi stigao do lopte, ali i intervencije u slučaju jasnog simuliranja igrača koji napada.

Pravila su pojašnjena i za crvene kartone i VAR intervenciju kada je ozbiljna prilika za postizanje gola, ozbiljne faulove, nasilničko ponašanje. Naglašeno je i da VAR može sada da interveniše za drugi žuti karton kako bi se izbjegle greške, ali da ne može da predloži sudiji da pokaže drugi žuti karton, ako ga arbitar prvobitno nije pokazao.

Poseban sektor su i faulovi koji su nastali prilikom kornera ili slobodnih udaraca prije njihovog izvođenja. Nešto što je recimo išlo naruku Arsenalu često u prethodnoj sezoni. Sada je VAR u mogućnosti da pogleda sve te sporne situacije, da reaguje i da donese odluku da se korner ili slobodan udarac ponovo izvedu. Sa većom pažnjom će se gledati faulovi, posebno nad golmanima.

Istaknuto je i da će VAR uvijek reagovati za situacije poput - ofsajda prije gola, penala ili crvenog kartona, provjere da li je lopta izašla iz igre tokom akcije, igranja rukom, da li je faul bio unutar ili izvan kaznenog prostora, da li je pogrešno dosuđen korner nekoj ekipi, golman koji nije bio na liniji prilikom izvođenja penala, dvostruki dodir prilikom penala, igrači koji uđu u kazneni prostor prije izvođenja penala. Uz sve to je naglašeno i da će se posebna pažnja obraćati i na pogrešne odluke sudija i intervenciju VAR sobe ako se pogrešnom igraču pokaže karton.