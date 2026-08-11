logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gdje će Mudrik nastaviti karijeru?! Vratio se poslije dvije godine suspenzije - koji je sljedeći potez?!

Gdje će Mudrik nastaviti karijeru?! Vratio se poslije dvije godine suspenzije - koji je sljedeći potez?!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
0

Vidjećemo gdje će Mihajlo Mudrik završiti...

Gdje će Mihajlo Mudrik nastaviti karijeru Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial /Profimedia

Ukrajinski fudbaler Mihajlo Mudrik nedavno se vratio na teren prvi put poslije čak dvije godine odsustva.

Nakon što je odslužio suspenziju zbog korišćenja nedozvoljenih supstanci, Ukrajinac je zabilježio prve minute na Čelsijevoj ljetnoj turneji, ušavši sa klupe na utakmici protiv Juventusa. Međutim, nakon dvogodišnje pauze od takmičarskog fudbala, pred njim je ključno pitanje - gdje i kako nastaviti karijeru?

Jasno je da Mudrik trenutno nema prostora kod Ćabija Alonsa, što je bilo očigledno i prije nego što je kročio na teren. U Londonu se zato užurbano radi na pronalaženju najboljeg rješenja kako bi igrač što prije vratio prepoznatljivu formu i dobio neophodan kontinuitet.

Opcije za pozajmicu: Engleska, Italija ili Francuska?

Sam fudbaler najradije bi ostao u Engleskoj i otišao na pozajmicu u neki klub iz Premijer lige. Sa druge strane, interesovanje prikazuju i pojedini italijanski klubovi, dok se kao jedna od najrealnijih opcija spominje i odlazak u francuski Strazbur.

Odlazak u Ligu 1 ima smisla zbog lakšeg ulaska u ritam i kontinuiteta utakmica. Ostanak u Engleskoj omogućio bi mu da bude na oku, ali i da iz nedjelje u nedjelju igra na najvišem svjetskom nivou.

Lampard kao spas za karijeru?

Interesantna opcija koja se sve češće spominje u fudbalskim krugovima jeste selidba u Koventri, gdje ga čeka Frenk Lampard. Odlazak u Čempionšip pod komandu klupske legende "plavaca" mogao bi da bude pun pogodak za preporod ukrajinskog reprezentativca.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mihajlo Mudrik Čelsi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC