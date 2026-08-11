Vidjećemo gdje će Mihajlo Mudrik završiti...

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial /Profimedia

Ukrajinski fudbaler Mihajlo Mudrik nedavno se vratio na teren prvi put poslije čak dvije godine odsustva.

Nakon što je odslužio suspenziju zbog korišćenja nedozvoljenih supstanci, Ukrajinac je zabilježio prve minute na Čelsijevoj ljetnoj turneji, ušavši sa klupe na utakmici protiv Juventusa. Međutim, nakon dvogodišnje pauze od takmičarskog fudbala, pred njim je ključno pitanje - gdje i kako nastaviti karijeru?

Jasno je da Mudrik trenutno nema prostora kod Ćabija Alonsa, što je bilo očigledno i prije nego što je kročio na teren. U Londonu se zato užurbano radi na pronalaženju najboljeg rješenja kako bi igrač što prije vratio prepoznatljivu formu i dobio neophodan kontinuitet.

Vidi opis Gdje će Mudrik nastaviti karijeru?! Vratio se poslije dvije godine suspenzije - koji je sljedeći potez?! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Zac Goodwin / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Martin Rickett / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Ben STANSALL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial /Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Opcije za pozajmicu: Engleska, Italija ili Francuska?

Sam fudbaler najradije bi ostao u Engleskoj i otišao na pozajmicu u neki klub iz Premijer lige. Sa druge strane, interesovanje prikazuju i pojedini italijanski klubovi, dok se kao jedna od najrealnijih opcija spominje i odlazak u francuski Strazbur.

Odlazak u Ligu 1 ima smisla zbog lakšeg ulaska u ritam i kontinuiteta utakmica. Ostanak u Engleskoj omogućio bi mu da bude na oku, ali i da iz nedjelje u nedjelju igra na najvišem svjetskom nivou.

Lampard kao spas za karijeru?

Interesantna opcija koja se sve češće spominje u fudbalskim krugovima jeste selidba u Koventri, gdje ga čeka Frenk Lampard. Odlazak u Čempionšip pod komandu klupske legende "plavaca" mogao bi da bude pun pogodak za preporod ukrajinskog reprezentativca.