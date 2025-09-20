Čelsi dao 100 miliona evra za fudbalera koji mijenja sport: Mihajlo šokirao sve, hoće na Olimpijske igre

Mihajlo Mudrik mogao bi da promijeni sport i da pređe na atletiku sa ciljem da učestvuje na Olimpijskim igrama 2028. godine u Los Anđelesu.

Izvor: Zac Goodwin, PA Images / Alamy / Profimedia

Mihajlo Mudrik (24) čeka konačnu odluku u vezi sa doping skandalom i razmišlja da promijeni sport i pređe na atletiku. On je pao na doping testu i prijeti mu suspenzija od čak četiri godine. Čeka to i Čelsi pošto je za ukrajinskog fudbalera dao čak 100 miliona evra kada ga je doveo u januaru 2023. godine. Može slobodno da se kaže da od njega nije dobio ništa.

Zbog svega što se dešava Mudrik je navodno blizu odluke da potpuno promijeni sport i da se posveti atletici sa ciljem da se takmiči na Olimpijadi 2028. godine u Los Anđelesu. Tu informaciju prenijela je španska "Marka" što je poprilično šokiralo mnoge.

Njegova glavna karakteristika je brzina, pošto je u Premijer ligi zabilježeno i da je trčao brzinom od 36.67 km/h i to bi mogao da prenese u drugi sport. Navodno je već počeo da trenira sa ukrajinskim sprinterima i da sve to prate treneri u Kijevu. Strani mediji tvrde da je tamo i da trenira i da je blizu toga da promijeni sport.

Kome ide novac i šta je sa ugovorom?

Mudrik je zvanično potpisao za Čelsi 15. januara 2023. godine i to dugoročno, ugovor mu ističe 30. juna 2031. godine. Ako zaista promijeni sport, šta se dešava sa ugovorom, obeštećenjem i svim tim? To su stvari o kojima će Čelsi morati da razmišlja, tako da će biti i pravne bitke ako zaista riješi da promijeni sport i pređe na atletiku ili ako ga pravosnažno osude na četiri godine zabrane bavljenja fudbalom zbog dopinga.

Po pravnim propisima Čelsi bi imao pravo da raskine ugovor, ali je jasno da ne bi mogao da vrati uloženo. Tih 100 miliona evra koje je otišlo Šahtjoru na obeštećenje je bespovratno, tako da bi u teoriji Čelsi bio u ogromnim gubicima. Ukrajinac je u Premijer ligi odigrao 53 meča i na svom kontu ima pet golova i šest asistencija.