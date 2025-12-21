Rukometaši Borca završili "najtežu polusezonu ikada": Pobijedili smo na mišiće, ali pišu se bodovi!

U taboru Borca zadovoljni pobjedom protiv Dervente kojom je okončana burna polusezona za crveno-plave.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Rukometaši Borca pobjedom protiv Dervente 29:26 završili su jesenji dio polusezone i na pauzu odlaze na poziciji četiri, koju dijele sa Konjuhom.

Pomoćni trener Dejan Malinović u izjavi za MONDO prokomentarisao je posljednju utakmicu i ocijenio da je ona dobijena "na mišiće".

"Jako teška i neizvjesna utakmica bez nekog posebnog kvaliteta, ali očekivali smo takvu utakmicu jer je posljednja, bilo je dosta izostanaka i kod njih i kod nas. Dobili smo ovu utakmicu na mišiće, ali najvažnija su dva boda. Sada trebamo da se odmorimo i onda idemo dalje", rekao je Malinović.

On se potom osvrnuo na burnu polusezonu za banjalučki klub, prije svega zbog svega što se dešavalo van terena.

"Trener Mikić i ja smo se potrudili da damo sve od sebe, igračima je jako teška bila ova polusezona, sve znate. Nadam se da je to iza nas, gledamo u budućnost i nadam se da ćemo se u drugoj polusezoni boriti za sami vrh tabele.Mi se nadamo da će biti mogućnosti da se dovede neko pojačanje, fali nam par kvalitetnih igrača“, rekao je Malinović.

Rukometaš Borca Arsenije Bubić priznao je da su crveno-plavi mnoog teže nego što se očekivalo stigli do pobjede u nedjelju uveče.

"Završili smo posljednju utakmicu u prvoj polusezoni. Pobijedili smo Derventu teže od očekivnaog. Dobro smo otvorili utakmicu, nekako poslije smo ušli u neki ležeran ritam, ali kada je bilo potrebno da se odvojimo dobro smo to odradili. Svakako jako bitna pobjeda za nas i najviše se radujemo ovoj pauzi, mislim da će nam dobro doći", rekao je Bubić.

On i njegovi saigrači tokom proteklih nekoliko mjeseci suočavali su se sa brojnim problemima od kašnjenja plata, promjene rukovodstva kluba i teških uslova za rad, do određenih pritisaka bivše uprave na samu ekipu i pojedine igrače.

"Jedna od najtežih polusezona u mojoj karijeri, morali smo se baviti nekim stvarima van terena što mi igrači ne bismo trebali. Možda je to malo i uticalo na nas u nekim utakmicama, ali na kraju svakako treba da budemo zadovoljni polusezonom“, rekao je Bubić.

"Uprava je predstavila cilj da budemo među prvih 4-5 ekipa, da se klub stabilizuje i mislim da idemo u dobrom pravcu. Imali smo uspona i padova, ali mislim da treba da budemo zadovoljni. Moramo se na pauzi prije svega dobro odmoriti i nadam se da ćemo u nastavku konsolidovati redove i dobro odigrati drugu polusezonu", dodao je on.