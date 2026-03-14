logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Amerikanac napustio Cedevita Olimpiju: Šok za Slovence tik pred meč sa Partizanom

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Cedevita Olimpija ostala je bez igrača tik pred meč protiv Partizana.

Džozef Džirard otišao iz Cedevita Olimpije Izvor: Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia

Cedevita Olimpija ostala je bez američkog košarkaša Džozefa Džirarda i to tik pred susret sa Partizanom u ABA ligi. Susret beogradskog tima i Ljubljančana zakazan je za 13 sati u nedjelju, ali ekipa koju vodi Zvezdan Mitrović neće imati potpun tim.

Džirard i Cedevita Olimpija rastali su se sporazumnim dogovorom, a na zahtjev momka rođenog u Njujorku. Amerikanac je u dresu Cedevita Olimpije odigrao 19 mečeva u Evrokupu i 17 u ABA ligi. Kad je u pitanju evropsko takmičenje bilježio je 6,1 poen, a u regionalnom takmičenju bio je nešto manje uspješan sa 5,5 poena.

Mora se priznati da se od Džirarda očekivalo mnoga više, s obzirom na to da je u srednjoškolskoj košarci bio jedan od najuspešnijih šutera, a bio je proglašen i za sportistu godine Njujorka. Evropsku karijeru započeo je u Litvaniji u kojoj je proveo sezonu 2024/25 u Nevežisu, a onda je minulog ljeta stigao u Ljubljanu.

Ipak, Cedevita Olimpija ostaće prijetnja za Partizan i bez Amerikanca. Tim je i dalje vrlo jak, a ujedno je i u nizu od sedam pobjeda. Ekipa Zvezdana Mitrovića uspjela je da savlada i Dubai, na domaćem terenu i to ubjedljivim rezultatom 93:80.

Tagovi

KK Cedevita Olimpija košarka ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC