Amerikanac napustio Cedevita Olimpiju: Šok za Slovence tik pred meč sa Partizanom

Cedevita Olimpija ostala je bez igrača tik pred meč protiv Partizana.

Cedevita Olimpija ostala je bez američkog košarkaša Džozefa Džirarda i to tik pred susret sa Partizanom u ABA ligi. Susret beogradskog tima i Ljubljančana zakazan je za 13 sati u nedjelju, ali ekipa koju vodi Zvezdan Mitrović neće imati potpun tim.

Džirard i Cedevita Olimpija rastali su se sporazumnim dogovorom, a na zahtjev momka rođenog u Njujorku. Amerikanac je u dresu Cedevita Olimpije odigrao 19 mečeva u Evrokupu i 17 u ABA ligi. Kad je u pitanju evropsko takmičenje bilježio je 6,1 poen, a u regionalnom takmičenju bio je nešto manje uspješan sa 5,5 poena.

Mora se priznati da se od Džirarda očekivalo mnoga više, s obzirom na to da je u srednjoškolskoj košarci bio jedan od najuspešnijih šutera, a bio je proglašen i za sportistu godine Njujorka. Evropsku karijeru započeo je u Litvaniji u kojoj je proveo sezonu 2024/25 u Nevežisu, a onda je minulog ljeta stigao u Ljubljanu.

Ipak, Cedevita Olimpija ostaće prijetnja za Partizan i bez Amerikanca. Tim je i dalje vrlo jak, a ujedno je i u nizu od sedam pobjeda. Ekipa Zvezdana Mitrovića uspjela je da savlada i Dubai, na domaćem terenu i to ubjedljivim rezultatom 93:80.

