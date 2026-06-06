Ovo je put Srbije do zlata: Francuska izbacila SAD i kompletirala polufinale SP

Poznati su svi polufinalisti FIBA Svetskog prvenstva u basketu.

Izvor: Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia

Francuska je posljednja reprezentacija koja je izborila plasman u polufinale FIBA Svjetskog prvenstva u basketu 3x3. "Trikolori" su u četvrtfinalu savladali Sjedinjene Američke Države 14:11 i tako zakazali duel sa Njemačkom u borbi za finale. Od ranije je poznato da će Srbija na megdan Letoniji u prvom polufinalnom meču u muškoj konkurenciji, od 18.10 časova.

Iako su Amerikanci grupnu fazu završili na prvom mjestu i direktno se plasirali među osam najboljih, to im nije mnogo pomoglo protiv raspoloženih Francuza. Od samog početka meča inicijativa je bila na strani evropske selekcije, predvođene Ugoom Suarom, dok je SAD uglavnom pokušavao da ostane u igri preko Perota.

Nije ovo bila utakmica sa mnogo poena i atraktivnih poteza, ali borbe i neizvjesnosti nije nedostajalo. Francuska je tokom većeg dijela susreta kontrolisala rezultat, a Amerikanci nisu uspijevali da pronađu ritam koji bi ih vratio u meč.

Na 23 sekunde prije kraja Francuska je vodila 13:10 i bilo je jasno da je pred selekcijom SAD veoma težak zadatak. Uslijedio je tajm-aut, ali ni dodatni predah nije pomogao šampionima sveta iz 2019. godine. Francuzi su mirno priveli meč kraju i zasluženo stigli do polufinala.

Svi polufinalisti Svetskog prvenstva u basketu 3x3

Muška konkurencija:

Srbija - Letonija u 18.10

Njemačka - Francuska u 18.40

Ženska konkurencija:

Holandija - Australija u 17.00

Azerbejdžan - SAD u 17.30

Poslije polufinala gledaćemo mečeve za treće mjesto. Prvi susret je na programu u 19.35, potom slijedi muška borba za bronzu od 20.05. Finalni ženski susret igraće se od 20.45, a onda ćemo borbu u muškom duelu gledati od 21.15 časova.