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Kraj kakav je samo mogao poželjeti: Vinčić odsudio finale Mundijala, pa otišao u penziju!

Kraj kakav je samo mogao poželjeti: Vinčić odsudio finale Mundijala, pa otišao u penziju!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Slovenački arbitar povukao se u velikom stilu.

Slavko Vinčić završio sudijsku karijeru Izvor: Christopher Neundorf/EPA

Slavko Vinčić zna kada je kraj. Nakon što je odsudio finale Svjetskog prvenstva slovenački arbitar odlučio je da je dosta i završio sudijsku karijeru.

Informaciju o odlasku slovenačkgo sudije koji je porijeklom iz okoline Prnjavora objavio je Fudbalski savez Slovenije.

“Sedmicu nakonSvjetskog prvenstva u SAD Slavko Vinčić je zvanično završio svoju istorijsku sudijsku karijeru, na samom vrhu svijeta. U jeku slave finala Munsijala Slavko Vinčić odlazi među sudijske legend”, napisao je FS Slovenije.

Slavko Vinčić svoju međunarodnu karijeru počeo je 2010. godine i od tada je postigao praktično sve što se može postići. Njegov prvi nastup na velikim takmičenjima bio je 2012. Na Evropskom prvenstvu, a od tada njegova karijera je išla uzlaznom putanjom, uprkos jednom skandalu koji nema veze sa fudbalom.

Vinčić je bio uhapšen sa srpskom starletom Tijanom Afon u velikoj akciji policije u maju 2020. godine. On je bio jedan od gostiju na privatnoj zabavi organizovanoj u okolini Bijeljine, na koju su pozvane starlete iz Srbije.

To ga ipak nije omelo u sudijskoj karijeri i dvije godine kasnije sudio je finale Lige Evrope, a 2024. i finale Lige šampiona.

Kruna karijere bilo je finale Mundijala nakon kojeg ga je Međunarodni institute za fudbalsku statistiku (IFHHS) proglasio za najboljeg sudiju Svjetskog prvenstva.

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Tagovi

Slavko Vinčić fudbal

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