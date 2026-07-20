"Bila je to najveća greška u mom životu": Ovako se sudija Vinčić branio poslije hapšenja sa Tijanom Ajfon

Slovenac Slavko Vinčić ima besprijekornu profesionalnu karijeru, ali prije šest godina je umalo narušio svoj ugled zbog hapšenja u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Christopher Neundorf/EPA

Slovenački sudija Slavko Vinčić opravdao je očekivanja u finalu Svjetskog prvenstva. Autoritativno je dijelio pravdu na utakmici između Španije i Argentine i nije podlegao uticaju najvećih svjetskih zvijezda, koje su uporno vršile pritisak na njega. Ovome u prilog najbolje govori situacija iz drugog poluvremena kada je Lionel Mesi tražio isključenje Marka Kukurelje. Prozreo je iskusni arbitar namjere legende i ostao neumoljiv, kao i kod crvenog kartona u samom finišu regularnog dijela meča kada je teren morao da napusti Enco Fernandez.

Vinčić može da se pohvali blistavom biografijom, pošto je sudio finala Lige Evrope, Lige šampiona i na kraju ono najznačajnije, finale Svjetskog prvenstva. Što se tiče rada na terenu nema ko šta da mu prigovori, ali njegovu sudijsku karijeru obilježila je velika afera.

Vinčić je bio uhapšen sa srpskom starletom Tijanom Afon u velikoj akciji policije u maju 2020. godine. On je bio jedan od gostiju na privatnoj zabavi organizovanoj u okolini Bijeljine, na koju su pozvane starlete iz Srbije.

Trebalo je da one čamcem pređu Drinu, a zatim budu gosti na zabavi organizovanoj za poslovne pregovore. U velikoj akciji policije uhapšeno je čak 36 osoba, od kojih su neke odmah puštene, među kojima je bio i Slovenac.

Kako se branio?

Tom prilikom su zaplijenjeni oružje, kokain i gotovina, ali protiv Slavka Vinčića nije podnesena krivična prijava. On je u razgovoru za slovenačke medije otkrio kako je došlo do toga da bude uhapšen, a potom i oslobođen.

"Bio sam na poslovnom putu u Bosni i Hercegovini, gdje sam se odazvao pozivu poslovnih partnera nakon poslovnog sastanka kompanije. Ispostavilo se da je to najveća greška u mom životu i žalim zbog toga. Na ranču sam se zatekao slučajno i nisam poznavao ljude koji su tamo bili. Sjedili smo za svojim stolom, moje društvo i ja. Nešto smo pojeli i popili, a onda je došla policija i desilo se to što se desilo. Nisam imao nikakve veze sa grupom koja je kasnije privedena, niti je imam sada, osim što sam se slučajno zatekao na tom mjestu, gde je bilo oko 30 ljudi", rekao je Slavko Vinčić za slovenačku "Ekipu" i dodao:

"Nakon što je procedura završena, saslušani smo kao svjedoci, a pošto se policija uvkerila da ne poznajemo osumnjičene, odmah su nam dozvolili da odemo kući. Da nije bilo tako, odnosno da sam na bilo koji način bio povezan sa tim stvarima, vjerovatno ne bih bio kod kuće. Sada najviše želim da pokušam da sve to prebrodim u miru sa svojom porodicom", dodao je on.

Mnogi su vjerovali da je to mrlja koja će ga primorati da prevremeno okonča sudijsku karijeru, ali Vinčić je nastavio da napreduje u svom poslu, sve dok nije doživio najveću počast kada mu je dodijeljena pištaljka na Mundijalu 2026.

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