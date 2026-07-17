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Slavko Vinčić sudi finale Svjetskog prvenstva

Slavko Vinčić sudi finale Svjetskog prvenstva

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Slovenački arbitar će da dijeli pravdu na finalu Svjetskog prvenstva između Argentine i Španije.

Slavko Vinčić sudi finale Svjetskog prvenstva Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Slavko Vinčić će suditi finale Svjetskog prvenstva u fudbalu. U nedjelju 19. jula će u 21 čas po našem vremenu na teren u Nju Džersiju istrčati fudbaleri Argentine i Španije, a pravdu na tom meču dijeliće arbitar iz Slovenije.

FIFA je objavila i snimak na kom se vidi momenat u kom je saopšteno ko će da bude glavni sudija na utakmici. Vinčić nije mogao da sakrije emocije kada je čuo da će da sudi na tom meču, počeo je da grli ljude oko sebe i rasplakao se.

Definitivno najveća čast u karijeri slovenačkog arbitra koji na terenu možda djeluje smireno, ali se vidjelo i da ima emotivne reakcije kada ne drži pištaljku u ruci.

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Tagovi

Slavko Vinčić Mundijal 2026 fudbal

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