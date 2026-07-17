Slavko Vinčić sudi finale Svjetskog prvenstva

Slovenački arbitar će da dijeli pravdu na finalu Svjetskog prvenstva između Argentine i Španije.

Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Slavko Vinčić će suditi finale Svjetskog prvenstva u fudbalu. U nedjelju 19. jula će u 21 čas po našem vremenu na teren u Nju Džersiju istrčati fudbaleri Argentine i Španije, a pravdu na tom meču dijeliće arbitar iz Slovenije.

FIFA je objavila i snimak na kom se vidi momenat u kom je saopšteno ko će da bude glavni sudija na utakmici. Vinčić nije mogao da sakrije emocije kada je čuo da će da sudi na tom meču, počeo je da grli ljude oko sebe i rasplakao se.

Definitivno najveća čast u karijeri slovenačkog arbitra koji na terenu možda djeluje smireno, ali se vidjelo i da ima emotivne reakcije kada ne drži pištaljku u ruci.

Introducing your referee for the@FIFAWorldCup2026 Final....



Congratulations, Slavko Vinčić! pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom)July 17, 2026

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