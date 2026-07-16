"Otac mi preminuo pred TV prenos polufinala": Muk u studiju Engleza zbog Mike Ričardsa

Komentator BBC Mika Ričards je dobio tužne vijesti neposredno pred meč polufinala Mundijala između Argentine i Engleske.

Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Komentator BBC-ja Mika Ričards ostao je na radnom mjestu, iako je samo nekoliko minuta pred početak polufinalnog meča Engleske i Argentine dobio tužne vijesti. Bivši fudbaler Mančester sitija saznao je da mu je otac preminuo, ali je uprkos toj tužnoj vijesti riješio da ostane na radnom mjestu i posao privede kraju.

Ričards je bio stacioniran u Atlanti, odakle je ekipa BBC-ja radila prenos meča polufinala Mundijala uživo. Ipak, uspio je da profesionalno obavi posao i zadatak privede kraju uprkos tragičnim vijestima. Čini se da to nije uradio samo zbog sebe, pošto je uz dirljivu fotografiju napisao da bi njegov otac "želio da se predstava nastavi".

Mika Ričards oglasio se i na društvenim mrežama uz staru, dirljivu fotografiju sa ocem i poruku:

"Neposredno pre nego što sam krenuo uživo u program, dobio sam strašnu vijest da je moj otac Linkoln preminuo. Njegova smrt bila je neočekivana i prerano nas je napustio.

Bio je moj najveći navijač. Gotovo da nije propustio nijednu utakmicu tokom čitavog mog života. Vodio me je svuda gdje je bilo potrebno kada sam bio dijete, a tokom moje profesionalne karijere bio je najponosniji roditelj kojeg možete da zamislite. Bilo je gotovo nezamislivo da ne bude uz mene.

Znam koliko svima kod kuće znači praćenje utakmica Engleske na Svjetskom prvenstvu i koliko takvi trenuci povezuju porodice kroz generacije, kao malo šta drugo. Znam da bi, posebno kao ponosni staromodni Jorkširac, moj otac želio da se program nastavi. I tako je i bilo. Mislim na svoju braću, sestre i čitavu širu porodicu dok se prisjećamo mog oca Linkolna – mog heroja i čovjeka koji me je najviše inspirisao", napisao je bivši fudbaler.

Ričards je poslije tužnih vijesti dobio veliki broj poruka podrške. Najprije su se oglasile kolege, a potom su se na društvenim mrežama nizale i poruke poznatih sportista, kao i klubova za koje je nastupao.

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