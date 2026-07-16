Najluđa fudbalska priča ikada: Leo Mesi kupao kao bebu najvećeg rivala

Kultna fotografija na kojoj Lionel Mesi kupa bebu nastala je prije skoro dvije decenije. Mnogo godina kasnije, ispostavilo se da je mališan u koritu, zapravo, špansko čudo od djeteta Lamin Jamal.

Izvor: Joan Monfort / Newscom / Profimedia

Finale Svjetskog prvenstva zakazano je za nedjelju od 21 sat, a za pehar će se boriti Argentina i Španija. Susret ova dva tima pun je simbolike, pisanja novih stranica istorije, ali i jedne posebne priče. Popularna fotografija na kojoj Lionel Mesi pomalo nespretno kupa bebu, dok pozira za godišnji kalendar, zapravo je Lamin Jamal.

Nevjerovatna priča dogodila se 2007, taman kada je Mesi počeo da se pojavljuje kao planetarna zvijezda, ali i kada se buduća planetarna zvijezda rodila. Zapravo, ova priča je toliko jedinstvena da se jednostavno ne može izmisliti.

Susret Španije i Argentine biće prvi u istoriji Svjetskog prvenstva u kojem će igrati aktuelni prvaci Evrope i Južne Amerike. A, tek drugi u istoriji u kojem se sastaju ekipe sa španskog govornog područja, pošto se prvi put to dogodilo 1930. godine. I kada se činilo da dešavanja na terenu ne mogu da budu nevjerovatnija, stiže nam priča o Lionelu Mesiju i Laminu Jamalu.

Beba u naručju Lionela Mesija zapravo je špansko čudo od djeteta - Lamin Jamal. Na fotografiji se može vidjeti Argentinac koji kupa bebu, dok je maleni dječak pomalo zbunjen situacijom u kojoj se našao. Postoji još fotografija, a na jednoj od njih vidi se i majka Lamina Jamala, dok se budući igrač Barselone u tom kadru zadovoljno smješka. Druga fotografija prikazuje Mesija koji u naručju drži bebu, pa osim konstatacije da je Mesijeva magija prenijeta i na Lamina Jamala nema drugih ideja.

Kako su nastale fotografije Lionela Mesija i Lamina Jamala?

Te 2007. godine nastao je istorijski trenutak, a da baš niko nije bio svjestan toga. Ideja je, zapravo, bila fotografisanje za godišnji kalendar. U decembru su katalonske novine "Sport", u saradnji sa Barselonom i UNICEF-om, pokrenule projekat dobrotvornog kalendara.

Ideja je bila da se zvijezde Barselone fotografišu sa bebama, a kasnije da se isti kalendar iskoristi za prikupljanje sredstava u humanitarne svrhe. UNICEF je proveo nekoliko mjeseci birajući porodice iz Katalonije koje su bile dio ovog programa, a kako bi izbor bio potpuno fer, među zainteresovanim roditeljima održana je lutrija. Izvučena je upravo porodica Lamina Jamala.

I tu nije bio kraj. Nije bilo poznato sa kim će se ovaj dečak fotografisati, a kada je porodica stigla na Kamp Nou, imala je šta i da vidi - njihovom sinu dodijeljen je niko drugi do Lionel Mesi. Ovaj trenutak zabilježili su fotografi Džan Monfort i Oriol Kanals.

Jedno je sigurno - Lionel Mesi nije mogao ni da zamisli da u naručju drži bebu koja će dvije decenije kasnije stajati naspram njega, ni manje ni više nego u finalu Svjetskog prvenstva!

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(MONDO)