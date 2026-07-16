Hari Kejn najavio povlačenje iz reprezentacije Engleske?

Engleski golgeter Hari Kejn bio je razočaran poslije poraza od Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Izvor: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Kapiten Engleske Hari Kejn nije zvučao ubedljivo kada je upitan o nastupu na narednom Svetskom prvenstvu koje će biti održano 2030. godine. Ima ispred sebe primer 39-godišnjeg Lionela Mesija, ali as Bajerna ne želi da postavlja dugoročne ciljeve.

Sigurno je da je na njegov odgovor uticao i razočaravajući poraz od Argentine u, ali njegova budućnost u dresu reprezentacije je u ovom momentu neizvesna.

"Prerano je govoriti o tome. Za mene je važno da idem godinu po godinu i da pratim kako se osećam. Reprezentacija je moj ponos i radost; to je ono što najviše volim da radim", rekao je Kejn i dodao:

"Četiri godine su dug period, a na leto punim 33 godine, ali kao što vidimo na primeru Lea, on i dalje pruža vrhunske partije. Nikada ne želim da postavljam granice kada su takve stvari u pitanju. Za sada je najvažnije prebroditi još jedan težak poraz."

Za Kejna je ovo bio drugi poraz u polufinalu Svetskog prvenstva u poslednjih osam godina, nakon onog od Hrvatske (1:2) 2018. godine. Sjajni napadač je postigao šest golova na ovom Svetskom prvenstvu i s obzirom na to da Englezima predstoji utakmica za treće mesto, i dalje može da osvoji "Zlatnu kopačku".

Odao priznanje Lionelu Mesiju

Engleska je povela golom Gordona na startu drugog poluvremena, da bi aktuelni svjetski prvaci uzvratili preko Fernandeza i Martineza. Napadač Bajerna je prokomentarisao igru jednog od najboljih fudbalera u istoriji, Lionela Mesija, koji je ponovo bio ključna figura sa dvije asistencije.

"Mislim da smo ga tokom većeg dijela utakmice dobro kontrolisali. Ali, kao i uvijek sa najboljim i najopasnijim igračima na svijetu, kada dobiju loptu u posljednjoj trećini terena, mogu da naprave razliku, a on je to ponovo uradio. S razlogom je jedan od najboljih igrača svih vremena. Razočaravajuće je što smo mu u završnici ostavili toliko prostora. Ne samo njemu, već i ostalim tehnički potkovanim igračima Argentine, koji su tada stekli samopouzdanje i počeli da stvaraju opasne situacije. Na kraju je to bilo previše da bismo zaustavili", zaključio je kapiten Engleske.

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Pogledajte 00:59 Haos posle meča Argentine i Engleske Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)