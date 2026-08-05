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Partizanov tim za Tobol: Saša Ilić napada Kazahstance sa ovih 11

Partizanov tim za Tobol: Saša Ilić napada Kazahstance sa ovih 11

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Partizan sa ovim timom ulazi u dvomeč protiv Tobola, u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Ko će igrati za Partizan protiv Tobola Izvor: Antonio Ahel/Dušan Milenković/ATAImages

FK Partizan u četvrtak u Humskoj u 21 čas počinje dvomeč 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Tobola iz Kazahstana. Ekipa Saše Ilića ulazi u taj evropski okršaj uzdrmana još jednim kiksom u Superligi (porazom protiv IMT-a kod kuće) i sa saznanjem da će u slučaju da prođe Tobol sljedeći protivnik biti španski Hetafe, jedan od najjačih timova u kvalifikacijama.

Partizan čeka velika borba, u koju će ući bez još neregistrovanog veziste Idrisua Babe i iščekujući dolazak pojačanja koja su pred potpisom - Nikole Čumića i Igora Miladinovića. Željno iščekivana trojka pojačanja očekuje se u dvomeču protiv Hetafea, o kojem je i dalje prerano pričati, jer Partizan ima pred sobom utakmice ovog i narednog četvrtka u kojima se od njega očekuje da potvrdi ulogu favorita protiv trećeplasiranog tima Kazahstana prošle sezone.

Očekuje se da Saša Ilić za predstojeći meč pruži povjerenje ovoj jedanaestorici igrača!

Više nije vest da će golman Partizana biti Miloš Krunić (29), prošlosezonski rezervista Marku Miloševiću, koji je ovog ljeta preseljen na klupu i sa nje već četiri utakmice prati utakmice.

Ispred Krunića igraće odbrana koja je igrala i protiv IMT-a sa razlikom da se odmoreni Nigerijac Samson Nvuru (19) vraća na mjesto levog beka, koja mu nije prioritetna, jer je defanzivni vezista, ali će je pokrivati dok ne stigne stalno rješenje kraj lijeve aut-linije.

Zato ne bi bilo iznenađenje ako odbranu budu činili Milan Roganović na mjestu desnog beka, Samson na mjestu lijevog, a da štoperi budu zamjenik kapitena Nikola Simić i kraj njega Stefan Milić.

U veznom redu se u "centrali" očekuje kapiten Ognjen Ugrešić pred kojim je važan evropski test dok se nagađa da će otići u Sasuolo, Torino ili neki treći italijanski tim. Kraj njega će biti Milan Vukotić, sa podignutim samopouzdanjem poslije gola iz "slobodnjaka" protiv IMT-a, kao i ofanzivci Demba Sek i Ibrahim Zubairu.

Kada je u pitanju mjesto centarfora, nema sumnje da će najistureniji biti "devetka" Erik Kojzek, koji će imati još jednu priliku da se pokaže pred navijačima, čija će podrška biti jako važna u veoma delikatnom trenutku za čitav klub.

Uoči ove utakmice uprava Partizana je ultimativno saopštila da će otići ako se ekipa Saše Ilića ne plasira u Konferencijsku ligu, a dvomeč protiv Tobola je prvi od dva preostala stepenika do tog uspjeha, jeseni u Evropi, što Partizan nije ostvario u prethodne tri sezone.

Ovo je tim Partizana za Tobol: Krunić - Roganović, Milić, Simić, Samson - Zeković - Sek, Ugrešić, Vukotić, Zubairu - Kojzek

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Tagovi

FK Partizan Tobol fudbal Saša Ilić Konferencijska liga

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