Ko je Nikola Čumić, novi igrač Partizana? Bio kapiten Vojvodine i godinama hteo u Humsku

Srpski fudbaler Nikola Čumić pojačaće Partizan kao slobodan igrač i probaće da "restartuje" svoju karijeru.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan odlučio je da "doda gas" ove nedjelje. Nakon dva kiksa u Superligi, zbog kojih je i rukovodstvo najavilo ostavke ako se ne uđe u grupnu fazu Lige konferencija, Partizan je odlučio da konačno ispoštuje želju Saše Ilića i dovede pojačanja koja su mu bila potrebna još prije nekoliko sedmica.

Prvo bi u Humsku trebalo da stigne Idrisu Baba, doduše kasno da bi bio registrovan za utakmice protiv Tobola u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a za njim i vjerovatno najveće pojačanje crno-bijelih ovog ljeta: Nikola Čumić.

Ko je Nikola Čumić?

Očekuje se da će svakog trenutka Čumić dobiti "čiste papire" i kao slobodan igrač će potpisati za Partizan, a ostaje da se vidi u kakvoj formi dolazi u Humsku. Nažalost po Sašu Ilića, vjerovatno će mu biti potrebno neko vrijeme da pronađe ritam jer je rijetko igrao tokom prethodne sezone.

Čumić je u dresu Vojvodine odigrao 41 utakmicu i zabilježio je 16 golova i sedam asistencija.

U posljednjih šest meseci je kao igrač Rubina iz Kazanja bio na pozajmici u drugoligašu Saragosi, a kombinovano je u dvije lige odigrao 15 utakmica, odnosno tek nešto preko 500 minuta.

Krilni fudbaler iz Užica, koji je svojevremeno bio i na spisku selektora Dragana Stojkovića Piksija, igrao je još za Slobodu, Metalac, Radnički Niš, Olimpijakos, Hihon, Lucern, pa bio kapiten Vojvodine, sve do ljeta 2023. godine kada je prešao u Rubin iz Kazanja za 1,5 miliona evra.

I ranije bio na meti Partizana

Izvor: MN PRESS

"Gotovo da nisam imao poteškoća kada sam se preselio u Rusiju. Imam veliku sreću što sam ovdje sa Lazarom (Ranđelović prim.aut), znamo se još iz Srbije. On dobro govori ruski i zato mi je bilo lako da se prilagodim na Kazanj. Inače u Srbiji svi vole Ruse. Ovde nam se jako sviđa”, poručio je Nikola Čumić poslije prvih osam utakmica u Rusiji gdje je dobro krenuo, a onda je skroz nestao s radara.

"Želim da kažem da sam ovog ljeta imao ponudu Partizana. Izabrao sam da pređem u Rubin. Nadam se da ću ovdje provesti još mnogo godina. Planovi za sezonu? Završiti prvenstvo u prvih pet timova", rekao je Čumić u intervjuu iz 2023.

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