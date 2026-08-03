Cirkus je blaga riječ za ovo što se dešava u Partizanu

Dva sata pred žrijeb - na kome je Partizan dobio za protivnika Hetafe - rukovodstvo kluba najavilo je ostavke ako Saša Ilić ne izbaci sedmu ekipu španskog prvenstva. Zašto i zbog čega?

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Jugoslovenski i srpski velikan FK Partizan je u posljednjih nekoliko godina nažalost navikao svoje navijače da je češće od svih klubova na svijetu u rubrici "vjerovali ili ne". Klub sa jednom od najboljih omladinskih škola u Evropi uspio je da ostane bez talenata, da uprkos rekordnim prodajama igrača bude u debelom minusu, da mu igrači bježe iz države pod okriljem noći, pa da mu se svađaju članovi uprave i legende, da se smjenjuju treneri i vraćaju na posao, da igrači imaju "duple" ugovore i igraju na kamatu i šta sve ne još, ali je Partizan nekako i to uspio da nadmaši.

Dva sata pred žrijeb u Nionu, gdje je Partizan saznao da će potencijalno u plej-ofu Konferencijske lige igrati protiv Hetafea, aktuelno rukovodstvo Partizana ponudilo je ostavke ako crno-bijeli ne uđu u grupnu fazu trećeg po rangu UEFA takmičenja.

Dakle, da seciramo šta je to rukovodstvo Partizana tražilo od Saše Ilića: Partizan, treći klub u Srbiji iz prošle sezone, koji je ovog ljeta doveo tek nekoliko mladih igrača i prodao kapitena Vanju Dragojevića, traži pred žrijeb od svog novog trenera Saše Ilića, koji mjesec dana moli za nove igrače, da prvo izbaci kazahstanski Tobol, a zatim i španski Hetafe koji je prije nekoliko mjeseci pobijedio Real Madrid. I to im niko nije tražio.

U suprotnom, kompletno rukovodstvo Partizana će podnijeti ostavke? Dakle, opet je sve u rukama trenera Partizana Saše Ilića i njegovih igrača pošto sudbina Rasima Ljajića, Danka Lazovića, Milke Forcan i drugih članova Upravnog odbora zavisi direktno od plasmana u Konferencijsku ligu. Opet ćemo ponoviti - da to niko nije tražio od njih.

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Očekivanja i ciljevi se, valjda, formiraju i na osnovu žrijeba, koji ni ovoga puta nije bio naklonjen Partizanu. Zašto bi bilo ko iz rukovodstva Partizana postavio ovaj nemogući uslov Saši Iliću u ovako osjetljivom trenutku po ekipu?

Tako im je "uvaljena koska" da moraju da prvo izbace Tobol, opet bez dovedenih pojačanja koja traži Saša Ilić, a zatim da budu bolji od Hetafea koji godinama vodi Hose Bordalas. U pitanju je jedna od "najtvrđih" ekipa na svijetu, sedma na tabeli La Lige za prošlu sezonu, koja je recimo ovog ljeta potrošila već 19 miliona evra.

Na sve to, Partizan objašnjava da ovako "skida pritisak sa igrača", a da je osnovni razlog zbog kog se oglasio - suđenje u Superligi? Razumljivo je braniti integritet, ali kako je to na bilo koji način povezano sa plasmanom u Konferencijsku ligu?

Situacija je apsurdna na toliko nivoa da ne možemo da se ne zapitamo da li je neko u Partizanu možda slučajno prijetio odlaskom jer je zaboravio da je danas žrijeb, kao i da crno-bijele dijele još dva teška protivnika od grupne faze Konferencijske lige i miliona o kojima se sanja?

Izvor: MN PRESS

Ili je pak to način da se "izađe" iz kluba i da to djeluje da je zbog nekog drugoga - recimo trenera i igrača, kao po običaju.

U svakom slučaju situacija u Partizanu ponovo je za rubriku "vjerovali ili ne", onu u kojoj bi ime crno-bijelih trebalo da se nađe tek radi neke velike stvari iz istorije. Recimo, da li znate da je Partizan prvi klub koji je igrao meč Kupa evropskih šampiona, davne 1955. godine protiv Sportinga iz Lisabona? I znate li da je bio prvi klub sa Balkana koji je igrao finale Kupa evropskih šampiona? Da je više od njenih 130 fudbalera igralo za Jugoslaviju? Po tome treba Partizanovo ime da se pronosi, a ne po saopštenjima i najavama ostavki uoči žrijeba.

Šta piše u saopštenju Partizana?

Izvor: MN PRESS

"Aktuelno rukovodstvo FK Partizan je od prvog dana mandata preuzelo obavezu da Klub vodi odgovorno, transparentno i predano, rukovodeći se isključivo dobrobiti Partizana. Partizan je iznad svakog pojedinca, svake funkcije i svakog ličnog interesa. Zbog toga rukovodstvo prihvata punu odgovornost za donijete odluke i rezultate koji iz njih proističu.

U prethodnom periodu napravljen je značajan pomak u organizacionom, finansijskom, infrastrukturnom i drugim važnim oblastima funkcionisanja Kluba. Ipak, svjesni smo da početak nove sezone i rezultati ostvareni na terenu nisu ispunili očekivanja navijača i cjelokupne Partizanove javnosti. Nezadovoljstvo koje postoji razumijemo i ne bježimo od odgovornosti.

U Partizanu sportski rezultat, kvalitet igre i način na koji se Klub takmiči imaju posebnu težinu. Istovremeno, obaveza Kluba je da ukaže i na okolnosti koje su obilježile početak domaćeg prvenstva.

Na dvije od prve tri utakmice domaćeg šampionata igračima Partizana pokazana su dva crvena kartona, a ni u jednom slučaju nije došlo do VAR intervencije radi dodatne provjere spornih situacija. Partizan je bodove gubio i golovima primljenim u zaustavnom vremenu, nakon akcija u kojima je postojao očigledan kontakt protivničkih igrača koji je takođe zahtijevao dodatnu provjeru mogućeg prekršaja u napadu.

O ovim situacijama se do sada nismo javno oglašavali. Smatrali smo da Partizan, bez obzira na sve okolnosti, na terenu mora da pruži više i da odgovornost najprije treba da tražimo u sopstvenim redovima. Ukazivanje na sporne sudijske odluke ne predstavlja alibi niti pokušaj da se pronađe opravdanje za rezultate. Partizan mora i može bolje.

Zbog rezultata ostvarenih na početku sezone i želje da pokaže najviši stepen odgovornosti prema Klubu, rukovodstvo FK Partizan donijelo je odluku da će, ukoliko Klub ne izbori plasman u ligašku fazu UEFA Konferencijske lige, podnijeti ostavke. Na taj način želimo da uspostavimo novu praksu neposrednog preuzimanja odgovornosti, koja nije postojala u prethodnom periodu, bez skrivanja iza igrača, stručnog štaba ili bilo kog drugog pojedinca.

Ova odluka potvrđuje da je cjelokupan angažman aktuelnog rukovodstva bio i ostao vođen isključivo interesima Partizana, a ne očuvanjem bilo čijeg položaja, mandata ili funkcije.

Na ovaj način želimo da dodatni pritisak skinemo sa igrača i stručnog štaba. Njihov zadatak je da budu potpuno posvećeni radu, pripremi utakmica i ostvarenju sportskih ciljeva.

Pred Partizanom su utakmice od velikog sportskog i takmičarskog značaja. Pozivamo navijače da u odlučujućim trenucima pruže snažnu podršku igračima i stručnom štabu. Partizan je iznad svih nas", navodi se u saopštenju crno-bijelih.

Novi izbori u Partizanu?

Izvor: MN PRESS

Turbulentno je bilo posljednjih nekoliko mjeseci u Partizanu od sukoba Predraga Mijatovića sa ostalim članovima rukovodstva, prije svih sa Dankom Lazovićem. Tačka oko koje je krenulo da ključa je smjena trenera Srđana Blagojevića, Mijatovićevom odlukom, poslije čega je Partizan drastično pao na tabeli. Zatim je hazarderski potez povukao Lazović, koji je vratio Blagojevića, a onda je Partizan - bez odobrenja Mijatovića - prodao Andreja Kostića u Milan.

Zato su uslijedili izbori na kojima je trijumfovala struja Rasima Ljajića, a Mijatović je istupio iz Upravnog odbora, najavljujući da će se vratiti u Partizan. Možda i brže nego što je očekivao.

"Da budem predsjednik Partizana? Biću iskren i reći ću - da. To je i bio usmeni dogovor Rasimov i moj, da kada prođe određeno vrijeme, koje je prošlo, sjednemo i razmotrimo tu mogućnost. Ovo nije moj kraj, da odlazim i da neću više ništa da znam o Partizanu. Samo se povlačim iz neodržive situacije. Mislim da ovo nije održivo sa mnom unutra, a možda je bez mene i održivo. Da se povlačim skroz? Daleko od toga", rekao je Mijatović prije samo dva mjeseca.