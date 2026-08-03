OFK Beograd ima novu zvijezdu Superlige Srbije

Krilni napadač OFK Beograda Hamid Aderodžu jedan od najboljih igrača Superlige na početku nove sezone.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri OFK Beograda upisali su prvu pobjedu u novoj sezoni na gostovanju Novom Pazaru, a ubedljiv trijumf na veoma neugodnom terenu obilježila su dvojica fudbalera. Dvostruki strijelac bio je Jakuba Silue koji je već dobro poznat ljubiteljima fudbala u Srbiji, dok je dvije asistencije upisao Hamid Aderodžu (21) - možda i najbolji akter ove utakmice!

Krilni napadač stigao je u Srbiju još 2023. godine iz rodne Nigerije, ali su ovo dani u kojima prvi put dobija šansu na velikoj pozornici, u Superligi. Igrao je Aderodžu prvo za omladince Radničkog sa Novog Beograda, pa za čačanski Borac prije nego što je prije šest mjeseci postao "romantičar". Nedavno se na Karaburmu vratio iz Loznice, gdje je nastupao kao pozajmljeni fudbaler tokom proljećnog dijela prethodne sezone.

Novu sezonu počeo je kao rezervista OFK Beograda, ali mu nije bilo potrebno dugo da se izbori za mjesto startera u timu. Nagrada za napredak koji pokazuje na početku nove sezone je i meč u Novom Pazaru, gdje je ostavi impresivan utisak i pokazao da je on jedan od fudbalera na kojima će OFK Beograd zaraditi u budućnosti.

Već na samom početku meča Hamid Aderodžu izvršio je pritisak na Veljka Mirosavića koji je velikom greškom pomogao gostima da stignu do prednosti. Takođe, Aderodžu je prvih petnaestak minuta utakmice iskoristio da dva puta ozbiljno zaprijeti domaćoj ekipi, što je bio samo uvod u sve ono što je pripremio.

Nigerijski fudbaler bio je neriješiva enigma za fudbalere Novog Pazara, pa je u finišu prvog i početkom drugog dijela meča upisao dvije asistencije. Prvo je nakon sjajnoj prodora po desnoj strani gurnuo loptu u peterac da bi tamo Silue iskoristio zicer, a zatim je svega nekoliko minuta kasnije proigrao i Jovana Šljivića - nakon veoma dobrog prodora tokom kojeg je bio i fauliran.

Pobeda OFK Beograda protiv Novog Pazara u trećem kolu Superlige. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Tokom prethodnih nekoliko godina, odnosno od povratka OFK Beograda u elitni rang srpskog fudbala, vidjeli smo nekoliko velikih transfera kluba sa Karaburme. Neće biti iznenađenje ako se tom spisku pridruži i Aderodžu, koji ima sve što je potrebno za profesionalni fudbal - izuzetno je brz, snažan za svoju građu i u fantastičnoj je formi na početku nove sezone.

Mogao bi Hamid Aderodžu da postane nova višemilionska prodaja srpskog kluba, ako nastavi u tempo koji je sam zadao na početku nove godine.

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Pogledajte 00:45 Slavlje igrača i navijača OFK Beograda Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)