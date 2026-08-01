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Nekadašnji reprezentativac BiH potpisao za OFK Beograd

Nekadašnji reprezentativac BiH potpisao za OFK Beograd

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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OFK Beograd je zvanično predstavio novo pojačanje - na "Karaburmu" je stigao nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Muhamed Bešić (33).

Muhamed Bešić u OFK Beograd Izvor: MONDO/Samir Cacan

Bešić je u tabor „romantičara“ došao iz subotičkog Spartaka za koji je odigrao cijelu sezonu u Superligi Srbije.

Iza sebe ima bogatu karijeru tokom koje je nastupao za Hamburger, Everton, Midlzbro, Šefild i Ferencvaroš.

U beogradskom klubu očekuju da će svojim iskustvom dodatno ojačati srednju i zadnju liniju tima.

„Želimo mu dobrodošlicu na Omladinski stadion“, poručili su iz OFK Beograda.

Bešić je za selekciju „zmajeva“ odigrao 47 utakmica, a bio je i učesnik Svjetskog prvenstva 2014. godine u Brazilu.

(MONDO)

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Tagovi

Muhamed Bešić OFK Beograd Superliga Srbije

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