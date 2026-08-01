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Velika tuča navijača Crvene zvezde i Partizana u centru Beograda (VIDEO)

Velika tuča navijača Crvene zvezde i Partizana u centru Beograda (VIDEO)

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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U centru Beograda oko dva časa poslije ponoći desila se velika tuča navijača.

Velika tuca delija i grobara u 2 ujutru Izvor: BalkansCat/Shutterstock

Velika tuča desila se na uglu Francuske ulice i ulice Cara Dušana u Beogradu, a beogradski mediji prenose da je u pitanju bio navijački sukob. Navodno su se sukobili navijači Crvene zvezdee i Partizana. 

U subotu su se sukobile "delije" i "grobari" oko 2 časa nakon ponoći. Veliki broj navijača se tukao dok su prolaznici bili u šoku zbog prizora. Za sada nema informacija o tome da li je bilo povrijeđenih. Pogledajte kako je to izgledalo:

Vidjeli smo da je bilo baklji, a pominje se da je bilo i drugih stvari korišćenih u ovoj velikoj tuči na jednoj od prometnijih beogradskih raskrsnica. 

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Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

(MONDO)

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Delije Grobari tuča

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