Velika tuča navijača Crvene zvezde i Partizana u centru Beograda (VIDEO)

U centru Beograda oko dva časa poslije ponoći desila se velika tuča navijača.

Izvor: BalkansCat/Shutterstock

Velika tuča desila se na uglu Francuske ulice i ulice Cara Dušana u Beogradu, a beogradski mediji prenose da je u pitanju bio navijački sukob. Navodno su se sukobili navijači Crvene zvezdee i Partizana.

U subotu su se sukobile "delije" i "grobari" oko 2 časa nakon ponoći. Veliki broj navijača se tukao dok su prolaznici bili u šoku zbog prizora. Za sada nema informacija o tome da li je bilo povrijeđenih. Pogledajte kako je to izgledalo:

Vidjeli smo da je bilo baklji, a pominje se da je bilo i drugih stvari korišćenih u ovoj velikoj tuči na jednoj od prometnijih beogradskih raskrsnica.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:16 Jezivo! Albanski huligani pozivaju na ubijanje Srba i skandiraju "UČK" Zaprepašćujući snimak iz Tirane, na koji UEFA ćuti Izvor: Instagram Izvor: Instagram

(MONDO)