Pogledajte haos na stadionu Partizana: Masovna tuča u Humskoj, Delije napale butik crno-bijelih?

Nevjerovatan haos nastao je ispred stadiona Partizana kada su se potukle dvije navijačke grupe.

Izvor: 192_rs/instagram

Veliki incidenti na stadionu FK Partizan dogodili su se u utorak popodne, a nekoliko sati kasnije stižu i prve zvanične informacije o sukobu čiji je snimak brzo postao viralan na društvenim mrežama. Kako se vidi na snimcima sigurnosnih kamera, napadnut je butik na stadionu fudbalskog kluba Partizan, a ispred njega dogodila se masovna tuča!

Navodno, navijači Crvene zvezde su napali navijače Partizana i njihovu prodavnicu. Ima više povrijeđenih lica, a policija je izašla na lice mjesta i ispituje okolnosti koje su dovele do ovog sukoba. Za sada je jasno da su upotrebljene baklje, ali nije poznato u kakvom su stanju povrijeđeni.

Ove detalje tuče prenosi nalog "192_rs", koji je veoma pouzdan u sličnim situacijama. Pogledajte snimak sa nadzorne kamere u butiku na stadionu FK Partizan, u Humskoj ulici, nekoliko stotina metara od Autokomande: