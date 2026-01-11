logo
"Zato ne volim ove utakmice": Zvezda pobjeđuje, ali Dejanu Stankoviću jedno kvari raspoloženje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde oglasio se poslije pobjede protiv Debrecina i govorio o povredama.

Dejan Stanković o povredama Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković bio je više nego zadovoljan načinom na koji je njegov tim odigrao u pobjedi protiv Debrecina u Antaliji, ali povrede su mu kvarile utisak.

Poslije kapitena Mirka Ivanića, koji je otputovao za Beograd zbog starog problema, a potom i Frenklina Teboa Učene, koji se povrijedio u meču protiv Araua, povrijedio se i mladi Stefan Gudelj (19).

"Ali opet remete te povrede... Desilo se to sa Teboom, sada sa malim Gudeljom. To je ono zbog čega ne volim ove utakmice, ali moramo da ih igramo", rekao je on za TV Arena sport.

Dan poslije meča protiv Arua, Stanković odlučio se za niz promjena pri odabiru startne postave i izveo je na teren ekipu: Glazer - Stanković, Leković, Gudelj, Avdić - Bađo, Hendel - Babika, Katai, Lučić - Duarte

"Morao je da bude drugi sastav, jer su ovi momci igrali dan prije, ne može isti sastav, to je sigurno", kazao je on kroz osmijeh.

Igrom je bio zadovoljan.

"Pristup, odnos, igra, dosta dobrih kombinacija, igra iza lopte, presing, nemam šta da im kažem, iako je ritam opao u drugom dijelu. To je i normalno. Izvukli smo maksimum od svih, da osjete minute, tu su bila i naša djeca, da osjete žar igre. Bilo je dobro da i naša djeca koja su tu osjete čari igre i biće sve OK. Čeka nas 15. januara dobra utakmica i dobar rad", dodao je Stanković.

Zvezda će posljednju utakmicu na pripremama u Antaliji odigrati u četvrtak protiv Salcburga.

Tagovi

FK Crvena zvezda Dejan Stanković povrede

