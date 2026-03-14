"Moramo da igramo pametno ako želimo da zadržimo prvo mjesto": Penjaroja oprezan pred meč u neobičnom terminu

Pred utakmicu Partizana i Cedevita Olimpije oglasili su se Đoan Penjaroja i Bruno Fernando.

Izvor: MN PRESS

Partizan želi da nastavi pobjednički niz u ABA ligi i da zadrži prvu poziciju. Trenutno su na vrhu sa skorom 17-1, prate ga Dubai (16-2) i Crvena zvezda (14-4). Slijedi meč sa Cedevita Olimpijom koji se igra u nedjelju u neuobičajenom terminu (od 13 časova). U tim terminima često se igraju mečevi u španskoj košarci što je nešto poznato treneru srpskog tima Đoanu Penjaroji.

"Očekuje nas veoma važna utakmica. Cedevita je tim koji igra veoma dobro i bilježi odlične rezultate u ABA ligi. Mi moramo da budemo maksimalno spremni i da igramo pametno ako želimo da zadržimo našu poziciju na tabeli", poručio je Penjaroja.

Sa njim se složio i centar Bruno Fernando koji je i dalje rovit zbog problema sa povredom.

"Očekujem dobru utakmicu protiv veoma konkurentne ekipe. Igraju vrlo kvalitetno i trenutno su u dobrom ritmu, tako da nas sigurno čeka zahtevan meč. Riječ je o dobrom timu i očekujem da dođu ovde i pruže svoj maksimum, a isto ćemo pokušati i mi, zbog čega vjerujem da će utakmica biti jako borbena. Mislim da je hemija u ekipi na veoma dobrom nivou i želim da iskoristimo taj momentum kako bismo ušli u završni dio sezone na pravi način", zaključio je Fernando.

