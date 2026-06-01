Borac profitirao pola miliona maraka zbog odluke Sergeja Barbareza!

Nebojša Šatara
Odluka selektora Bosne i Hercegovine da povede na Mundijal golmana Borca Mladena Jurkasa donijeće banjalučkom klubu najmanje 260.000 evra ili 500.000 KM.

Nakon što je u ponedjeljak zvanično potvrđeno da će Mladen Jurkas biti član selekcije "zmajeva" na predstojećem Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi umjesto povrijeđenog Osmana Hadžikića, banjalučki klub će biti bogatiji za pola miliona KM.

Naime, Svjetska fudbalska federacija (FIFA) će po danu provedenom u reprezentaciji isplaćivati 10.000 evra klubovima, što znači da će Borac zbog Barbarezovog poziva za Jurkasa inkasirati 260.000 evra.

Ukoliko "zmajevi" uspiju da preskoče grupnu fazu u kojoj će igrati protiv Kanade, Švajcarske i Katara, onda će iznos biti dodatno uvećan.

Podsjetimo, Jurkas je rođen 7. oktobra 2007. godine, prošao je sve mlađe selekcije Bosne i Hercegovine, dok mu je ovo prvi poziv za A selekciju "zmajeva".

Ove sezone u banjalučkom klubu, koji je osvojio šampionsku titulu u Premijer ligi BiH, tinejdžer iz crveno-plavih branio na 31 meču i zabilježio učinak od 16 utakmica na kojima nije primio pogodak, a ukupno je 19 puta vadio loptu iz svoje mreže.

Bh. fudbaleri već u utorak putuju u Sent Luis, gdje će u generalnoj probi pred Mundijal odmjeriti snage sa selekcijom Paname, koju je sinoć do nogu potukao Brazil (6:2).

Prvi meč na samom šampionatu svijeta "zmajevi" će igrati u Torontu protiv kanadskog tima 12. juna, šest dana kasnije na rasporedu je meč sa Švajcarskom u Los Anđelesu/Inglvudu, a posljednji duel će igrati protiv Katara 24. juna u Sijetlu.

