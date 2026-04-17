Borac produžio ugovor s golmanom: Jurkas ostaje do 2029.

Dogovoren produžetak saradnje sa mladim golmanom.

Mladi čuvar mreže Mladen Jurkas (18) produžio je ugovor s Borcem i na banjalučkom Gradskom stadionu ostaće bar do 2029. godine.

"Crveno-plavi" tako su odradili veliki dio posla i neće morati da brinu za budućnost kada je u pitanju golmanska pozicija.

"Stara sportska kaže da je 'dobar golman pola ekipe', a naš Mladen Jurkas postao je jedan od najboljih u premijerligaškom društvu. Borčevo je dijete koje je stasalo u Platonovoj 6, a u svojoj 'drugoj kući' ostaje do 2029. godine", saopšteno je iz Borca.

Jurkas je standardan u Borcu ove sezone, upisao je 26 nastupa u Premijer ligi BiH, a čak na 14 mečeva ostao je nesavladan.